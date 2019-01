Faenza, bimba ha la leucemia: la classe si vaccina per lei/ Mamma commossa “Li ringrazio di cuore”

Bel gesto da parte di alcuni alunni di una scuola di Faenza nei confronti di una loro compagne affetta da leucemia. La sfortunata bambina si chiama Lisa, ha 9 anni, e frequenta la quarta elementare in una scuola del ravennate. Da quando ha scoperto di soffrire di leucemia Linfoblastica acuta di tipo B, vive praticamente in isolamento, non potendo aver alcun contatto con i suoi compagni e costretta a parlare loro solo tramite videochat. Come sottolinea l’edizione online di TgCom24.it, a breve però questa “reclusione” forzata potrebbe terminare, e fra febbraio e marzo, fra poche settimane, la piccola dovrebbe tornare a scuola. Per non contagiarla, infatti, i compagni di classe di quarta hanno deciso di vaccinarsi: «Nella chat della classe – le parole di Cristina, mamma di Lisa, al Resto del Carlino – ho chiesto, ovviamente senza alcuna pretesa, se ci fosse la disponibilità da parte delle famiglie dei compagni di Lisa. Non mi aspettavo una risposta così ampia. Quando abbiamo preso accordi con il servizio vaccinazioni dell’Ausl di Faenza le stesse operatrici dell’ambulatorio sono rimaste commosse dal gesto delle famiglie tanto che la Regione ha concesso gratuitamente i vaccini».

I medici avevano informato la famiglia di Lisa che se metà della classe si fosse vaccinata, la bambina sarebbe potuta tornare a scuola, e così più di due/terzi delle famiglie hanno deciso di portare i propri figli a fare la “puntura”. In previsione del rientro in classe, la direzione dell’istituto ha altresì predisposto il trasferimento in un’aula più grande, di modo che si possano evitare le concentrazioni di batteri e virus. «Un gesto d’amore da parte dei compagni e delle loro famiglie non si dimentica facilmente – conclude la mamma – il tutto per Lisa, ed è per questo che li ringrazio di cuore». I ragazzi dovranno lavarsi con cura le mani, evitare di toccarle la piccola malata, e infine, evitare gli starnuti in sua presenza.

