Cancro, fattori che possono aumentare il rischio/ Eventi traumatici associati alle malattie oncologiche

Arrivano delle novità sul cancro e i fattori che possono aumentare il rischio di contrarlo. Uno studio italiano, pubblicato sul Journal of Neuroscience Research, sottolinea come il disturbo post-traumatico vissuto dopo un evento particolarmente pesante, come un attacco terroristico, si possa associare allo sviluppo di alcune malattie oncologiche e non solo. Si parla infatti anche di malattie cardiovascolari e sindrome metabolica, che rientrano tra le principali comorbilità scatenante da un PTSD un disturbo post-traumatico. Sono state prese in evidenza ottantaquattro persone alle quali è appunto stato diagnosticato il PTSD. Il campione di queste persone è stato a sua volta diviso in base all’evento traumatico vissuto. Trentanove di queste erano state vittime di combattimenti bellici, attacchi terroristici, torture e rapimenti. Invece i restanti 45 erano vittime di incidenti stradali, di caccia o persone con un forte trauma per la morte di una persona cara.

Cancro, fattori che possono aumentare il rischio: i risultati dello studio

Andiamo a vedere quali sono i risultati dello studio sul cancro che ha dimostrato come possano aumentare i fattori di rischio in seguito ad eventi traumatici. Andrea Fagiolini, tra i ricercatori autori dello studio, ha sottolineato come riportato da Repubblica: “Sebbene questi studi siano ancora agli albori, i risultati suggeriscono la possibilità che alcuni traumi possano alterare alcuni sistemi dell’organismo umano in modo ancora più pervasivo di altri tipi di trauma con conseguente maggiore possibilità di sviluppare malattie correlate“. Di certo questa ricerca potrà dare più chance di cura alle persone soggette ad eventi di questo genere, obbligandole a delle visite mediche per evitare lo sviluppo della malattia prima della diagnosi. La scienza fa ulteriori passi in avanti grazie a una ricerca che si propone di capire per una volta la causa di una malattia e non solo di curarne gli effetti.

