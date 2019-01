Oms “No ai vaccini, minaccia per la salute mondiale”/ Stilata la lista 2019 dei pericoli maggior per l’uomo

Stando a quanto sostiene l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, fra le minacce per la salute del 2019 vi è anche la “vaccine esitancy”, ovvero, l’esitazione a vaccinarsi, o per dirla in maniera più semplice, la riluttanza e il rifiuto nei confronti di questa pratica sanitaria che ormai da anni divide l’opinione pubblica. L’Oms ha stilato l’elenco delle minacce globali per l’anno da poco iniziato, inserendo nella lista, fra gli altri, anche i cambiamenti climatici e la resistenza agli antibiotici. «L’esitazione vaccinale – spiega la stessa organizzazione mondiale della sanità – minaccia di far perdere i progressi compiuti nei confronti delle malattie prevenibili. I vaccini sono uno dei modi più efficaci contro le malattie, prevengono 2-3 milioni di morti l’anno e ne eviterebbero un altro milione e mezzo se le coperture aumentassero». Questa la denuncia dei medici dell’Oms che inseriscono per la prima volta nella storia la riluttanza ai vaccini fra i maggiori pericoli per l’anno 2019, chiaro indizio di quanto il popolo dei no-vax stia diventando sempre più numeroso.

OMS “NO AI VACCINI, PERICOLO PER L’UMANITA’”

Oltre alla new entry legata ai vaccini troviamo anche vecchie conoscenze, a cominciare dal “climate chance”, ovvero, il cambiamento climatico, un altro pericolo di cui si è presa consapevolezza in maniera concreta in particolare da una ventina d’anni a questa parte, e che è responsabile spesso e volentieri di disastri naturali legati a uragani, tornado e altri fenomeni atmosferici di vario tipo. Vi abbiamo già accennato dell’antibioticoresistenza, la minor incidenza degli antibiotici sulle malattie a causa dell’assunzione irregolare, e spesso e volentieri senza ricetta medica, degli stessi. Vi sono poi anche vecchie conoscenze, come sottolinea l’edizione online di TgCom24.it, come ad esempio le malattie non trasmissibili, le crisi umanitarie dovute a guerre e catastrofi naturali che coinvolgono ben 1.6 miliardi di persone, ma anche una pandemia globale di influenza, l’assistenza sanitaria insufficiente in molti paesi sottosviluppati, la Dengue, l’Ebola e il sempre temuto Hiv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA