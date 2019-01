Studio segreto sui vaccini/ Evidenziati 400 casi di encefalomielite, ecco la verità

Emerge uno studio segreto sui vaccini che avrebbe evidenziato ben 400 casi di encefalomielite una patologia del sistema nervoso. La Stampa riporta alla luce un’indagine condotta nel 2013 dal dottor Paolo Pellegrino dell’Unità di farmacologia clinica del dipartimento di scienze biomediche e cliniche dell’azienda ospedaliera Luigi Sacco dell’Università di Milano e pubblicato nel 2013 su EpiCentro. Sempre La Stampa evidenzia come in questo caso non si tratti dei soliti “No vax”, ma di uno studio finanziato con i soldi pubblici e lasciato poi nell’oblio senza una precisa motivazione. Uno studio che avrebbe portato alla luce poco più di 400 casi di encefalomielite acuta disseminata provocata da “vaccino”. Un numero di casi che non può cadere in prescrizione e che a cinque anni di distanza viene rispolverato in maniera improvvisa. Il report “Analisi delle segnalazioni internazionali di encefalomielite acuta disseminata post vaccinazione” analizza con accurata precisione la questione.

Studio segreto sui vaccini, cos’è l’encefalite acuta disseminata?

In uno studio segreto sui vaccini rispolverato da La Stampa si parla di 400 casi di encefalite acuta disseminata. Che cos’è questa patologia che attacca il sistema nervoso? Si tratta di una malattia caratterizzata da un processo di infiammazione che va ad investire il sistema nervoso centrale e che nello studio del Professor Paolo Pellegrini sarebbe derivato da vaccini antimorbillo, esavalente, antiepatite B, antimeningococco e soprattutto nei vaccini antinfluenzali e anti hpv. Il gruppo di ricerca del Luigi Sacco scrive: “In questo studio abbiamo descritto le caratteristiche epidemiologiche della encefalomielite acuta disseminata post vaccinica. A differenza degli studi precedenti abbiamo osservato che questa patologia può riguardare ogni età. Abbiamo osservato che il vaccino anti influenzale e anti hpv siano quelli più comunemente associati a questa reazione avversa”. Se questi dati venissero confermati sarebbe davvero importante prendere delle soluzioni.

