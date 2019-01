DIETA UNIVERSALE: SALVA SALUTE E PIANETA/ Elaborata da massimi esperti mondiali: ecco come funziona

Si chiama “dieta universale” e già la sua definizione la dice lunga sull’ambizioso obiettivo che si propone di raggiungere: elaborare appunto una ‘dieta sana universale di riferimento’ che, basandosi su criteri scientifici, sia in grado di nutrire in modo sostenibile una popolazione mondiale di 10 miliardi di persone nel 2050 ed evitare fino a 11,6 milioni di morti l’anno a causa di malattie legate ad abitudini alimentari non sane. Come riportato dall’Ansa, la dieta universale verrà presentata oggi a Oslo, ed è frutto dello studio della Commissione Eat-Lancet, finanziata dalla Fondazione Eat della coppia di miliardari norvegesi Petter e Gunhild Stordalen. La ricerca, che verrà pubblicata oggi sulla prestigiosa rivista Lancet, è stata redatta da alcuni tra i massimi esperti mondiali in tema di nutrizione e sostenibilità. Del team, spiega l’Ansa, fanno parte tra gli altri Walter Willett, professore di Harvard, e l’inventore del ‘chilometro zero’ Tim Lang, oltre che professori provenienti da università di tutto il mondo e organizzazioni come Fao e Oms.

DIETA UNIVERSALE, ECCO COME FUNZIONA

In attesa di conoscere i dettagli sul funzionamento della dieta universale, filtrano già delle prime indicazioni sui principi che regolano questo regime alimentare. Come riportato dall’Ansa, giornalmente si prevede l’assunzione di 2.500 chilocalorie che, “in una gamma flessibile, si traducono in approssimativamente 230 grammi di cereali integrali, 500 di frutta e verdura, 250 di latticini, 14 di carni (bovine o suine o ovine), 29 di pollo, 13 di uova, 28 di pesce, 75 di legumi, 50 di noci, 31 di zuccheri (aggiunti e non). Condimento consigliato gli oli vegetali, extravergine di oliva o colza”. Tra i riferimenti espliciti degli autori della dieta, c’è quella Mediterranea nella sua versione “frugale” tipica della Grecia degli anni Cinquanta. Oltre che indicare le migliori abitudini per la salute, i ricercatori hanno calcolato che modificando i consumi, gli sprechi si ridurranno del 50%. Sono stati fissati poi gli obiettivi-limite nell’utilizzo di terra, acqua e nutrienti per la produzione agricola sostenibile.

