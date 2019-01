VIRUS UCCIDE I CANI A GENOVA/ Parvovirosi, morti già una decina: i sintomi e i quartieri più colpiti

I proprietari di cani a Genova vivono ore di grande apprensione per l’epidemia che ha portato alla morte di una decina di animali dalla fine dell’anno. Come riportato da Il Secolo XIX, responsabile dei decessi è la parvovirosi, una sorta di gastroenterite virale che se non presa per tempo e curata dal veterinario non lascia scampo ai poveri cani. Oltre alla decina di vittime di cui parlavamo, altrettanti in questo momento sarebbero ricoverati nelle cliniche veterinarie genovesi in isolamento e in gravi condizioni. Il problema per molti proprietari di cani è rappresentato dagli alti costi che le cure richiedono, al punto che molti si trovano a malincuore a rinunciare alle cure per il proprio “fido” condannandolo di fatto ad una morte certa. La priorità resta adesso quella di individuare e arginare il virus che sta mietendo tante vittime tra gli animali: impossibile fermarlo tramite vaccino dal momento che l’agente patogeno è mutato.

VIRUS UCCIDE CANI A GENOVA: I SINTOMI

Sono i quartieri di Sampierdarena e Dinegro, quelli momentaneamente più colpiti a Genova dalla parvovirosi, ma anche in Valpolcevera gli ambulatori cominciano a riempirsi. Ma quali sono i sintomi che devono mettere in allerta i proprietari di cani? Solitamente il virus si manifesta con la comparsa di feci acquose con tracce di sangue e il vomito. Poi insorge uno stato di prostrazione e alcune volte arriva anche la febbre. La dottoressa Lia Seriacopi, dello studio veterinario associato Picasso-Seriacopi di via Canepari, a Certosa, intervistata da Il Secolo XIX, ha invitato i proprietari di cani ad essere buoni osservatori: «State attenti ai sintomi, se gioca meno del solito oppure rifiuta il cibo cominciate a stare attenti. Ma quello che deve farvi correre dal veterinario sono il vomito e la diarrea. Con una cura antibiotica tempestiva si può evitare la disidratazione che porta alla morte”.

