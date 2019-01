MENINGITE A ROMA, GRAVE AUTISTA ATAC/ Ultime notizie, ricoverato al Gemelli: per chi è scattata la profilassi

Un autista 31enne dell’Atac di Roma è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per aver contratto una meningite batterica di tipo B. Come riportato da Il Messaggero, i genitori hanno raccontato:”È arrivato in ospedale l’8 gennaio alle 2 del mattino, era molto grave, ora è uscito dalla Terapia intensiva”. Nella Capitale non c’è però particolare allarmismo rispetto ad un pericolo di contagio dal momento che l’uomo “conducente dei mezzi che fanno capo al deposito di Grottarossa e che come il 223, il 446, il 910 transitano a Roma nord tra via Cassia, piazzale Clodio, Gemelli e Montemario” è stato in ferie dal primo al 6 gennaio. Il 7 si è ammalato e l’8 si è aggravato:”Negli ultimi due giorni era un po’ debilitato, aveva avuto un po’ d’influenza, una febbricola, ma all’improvviso in serata la febbre è svettata a 39,8 – spiega la mamma – aveva spossatezza alle gambe, non riusciva ad alzarsi. Nel cuore della notte quando ho visto che aveva gli occhi girati e i movimenti delle braccia scoordinati, ho chiamato subito l’ambulanza”.

MENINGITE A ROMA, AUTISTA ATAC RICOVERATO: PROFILASSI PER POCHI

Dall’Atac di Roma dopo il ricovero dell’autista al Policlinico Agostino Gemelli fanno sapere che “dalla Asl non ci è arrivata alcun tipo di comunicazione”. I colleghi del 31enne hanno dichiarato: “Nessuno ci ha consigliato una particolare profilassi né detto niente, perché non hanno ritenuto dalla Asl che ci fossero le condizioni di un contagio, dato che si è ammalato dopo un periodo di ferie”. Secondo le considerazioni dell’Asl rischi particolari non vi sono nemmeno per i passeggeri, dal momento che il conducente lavora in un ambiente di fatto protetto, l’abitacolo, e i contatti con il pubblico sono molto limitati. Sottoposti a profilassi dunque soltanto coloro che sono stati a stretto contatto con l’autista in questi giorni, ovvero i genitori, contattati dall’Asl Rm1, e i pochi colleghi che in questi giorni si sono recati al Gemelli per fare visita al 31enne.

