Roma, masso colpisce auto in transito sulla Flaminia/ Choc per il guidatore, si viaggia su una sola corsia

Tanta paura a Roma, dove un’automobile in transito è stata colpita da un masso. L’incidente si è verificato stamattina presto, attorno alle ore 7:20, e come riferisce Il Corriere della Città, è avvenuto sulla Flaminia, strada statale che di fatto collega Roma con la costa est della nostra penisola. Una volta accaduto il fatto, sono stati subito allertati i soccorsi, e sul luogo sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco della compagnia locale. Si è appurato che si è trattato di un pezzo di una parete rocciosa, che staccandosi ha colpito in pieno la vettura che passava di lì proprio in quegli istanti, all’altezza del chilometro 11.300. Ferito l’automobilista alla guida del mezzo, che è stato soccorso dagli uomini del 118 e quindi trasportato presso l’ospedale più vicino per ulteriori accertamenti: non è in pericolo di vita.

ROMA, MASSO COLPISCE AUTO IN TRANSITO

La via Flaminia in direzione Roma risulta essere parzialmente chiusa per la caduta del masso, e sul posto vi sono due squadre dei vigili del fuoco, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. L’incidente ha causato non pochi problemi agli automobilisti, visto che le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Si sono infatti registrate lunghe code nella zona, in particolare fra Porta Prima e Saxa Rubra, mentre la marcia lenta è stata chiusa, lasciando solamente aperta la corsia del sorpasso. Sono al momento in corso tutte le verifiche in loco per mettere in sicurezza la parete crollata. Un episodio per certi versi simile si era verificato soltanto poche settimane fa sempre a Roma, precisamente la notte fra il 15 e il 16 dicembre scorsi, durante la quale collassò completamente il muro di cinta della villa Mercede, in uno dei quartieri più popolati della capitale. Un lungo tratto della cinta perimetrale crollò danneggiando numerose autovetture parcheggiate di fronte, ma senza coinvolgere, fortunatamente, alcuna persona.

