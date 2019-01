Dieta detox per tornare in forma dopo le feste di Natale/ I consigli dei nutrizionisti

La dieta detox per tornare in forma dopo le feste di Natale è in grado di regalare la possibilità di dimagrire molto rapidamente. L’obiettivo è quello di riacquistare la forma, un po’ arrotondata dopo alcune settimane in cui non si è stati attenti a tavola. Alcuni nutrizionisti hanno consigliato una giornata un po’ più tirata delle altre e una o due settimane con un limite massimo di 1200 calorie al giorno. Viene indicato comunque come sia totalmente sbagliato saltare i pasti e soprattutto non si debba saltare la prima colazione considerato il più importante. Di questo regime alimentare ne ha parlato Pietro Antonio Migliaccio, Presidente del Sisa (Società italiana di scienza dell’alimentazione), ai microfoni del portale di Repubblica. Questi ha messo in piedi una sorta di dieta di compenso che possa garantire la possibilità di recuperare la forma fisica giusta nell’arco di appena un paio di settimane.

Dieta detox per tornare in forma dopo le feste di Natale: come funziona il regime alimentare

La dieta detox per tornare in forma dopo le feste di Natale si divide in due fasi. La prima è quella della giornata da 850 chilocalorie che serve per ripristinare il nostro organismo. In questa giornata spiega Pietro Migliaccio: “La dieta di compenso è una dieta che deve essere seguita solo il giorno dopo aver mangiato in maniera eccessiva. E’ un regime alimentare strettamente ipocalorico, che permette di compensare uno strappo alimentare. Si può anche mangiare solo frutta, ma dopo un periodo di grandi mangiate è più facile seguire un regime maggiormente completo”. Segue la dieta da 1200 chilocalorie durante le quali sarà importante integrare colazione, pranzo, cena agli spunti consentiti durante l’arco della giornata. Fondamentale rimane comunque non saltare i pasti e fare particolarmente attenzione soprattutto alla colazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA