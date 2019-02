NUOVE MANI BIONICHE SUL MERCATO IN 5 ANNI/ Sacchetti (Inail), “evoluzione enorme”

Entro 4-5 anni le nuove mani bioniche di ultima generazione, presentate oggi al congresso scientifico nella sede dell’Accademia dei lincei, saranno messe sul mercato e a disposizione di tutti i pazienti. A fare questa previsione, come riportato dall’Ansa, è stato Rinaldo Sacchetti, direttore tecnico e ricerca del Centro protesi Inail di Budrio. L’esperto ha spiegato:”L’obiettivo è che le protesi di mano bionica di ultima generazione possano rientrare a regime nei Livelli essenziali di assistenza, anche se ci vorrà qualche anno perchè dalla fase di sperimentazione tali protesi possano arrivare alla fase di disponibilità sul mercato. Al momento nei Lea sono comprese le mani bioniche ad energia extracorporea, ma le nuove protesi rappresentano un’evoluzione enorme perchè consentono il recupero del tatto e delle sensazioni”.

NUOVE MANI BIONICHE IN ARRIVO

Rispetto al settore delle mani bioniche, il nostro settore dice la sua e si fa valere, come ha spiegato lo stesso Sacchetti:”L’Italia, con i suoi centri di ricerca, rappresenta un’eccellenza a livello internazionale”. L’auspicio espresso dal direttore tecnico e ricerca del Centro protesi Inail di Budrio, è dunque quello che tutti i pazienti che ne hanno bisogno possano avere accesso in un futuro prossimo alle nuove mani bioniche. Il problema dietro l’angolo, una volta che vi sarà disponibilità della tecnologia, riguarderà inevitabilmente i costi ai fini della inclusione nei Lea. Questo è dovuto anche all’alto numero di pazienti potenzialmente interessati:”Ogni anno in Italia – conclude Sacchetti – si registrano infatti circa 3600 amputazioni, di cui circa 2500 riguardano la mano”.

