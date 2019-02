CAMPANIA, TUBERCOLOSI A SCUOLA: ALLARME/ Nuovo caso al Genovesi-Da Vinci

Se il primo caso tubercolosi poteva essere archiviato come un episodio isolato, adesso che in una scuola della Campania un altro paziente, un giovane studente, è stato trovato con i sintomi tipici della malattia, allora ecco che nella popolazione inizia a montare la paura. Come riportato da Il Giornale, il ragazzo affetto da tubercolosi frequenta l’Istituto scolastico cittadino “Genovesi-Da Vinci”, cui venerdì scorso i medici dell’Asl al preside e alla comunità scolastica hanno comunicato il caso di contagio del ragazzo ricoverato in ospedale a Salerno. Come sta il giovane? Secondo quanto riferito da Il Giornale, il ragazzo viene tenuto sotto costante osservazione e domani verranno sottoposti a profilassi i compagni di classe e i docenti. L’allievo della scuola salernitana non è di nazionalità italiana e le sue condizioni, per il momento non destano particolari preoccupazioni.

TUBERCOLOSI, PAURA IN CAMPANIA

Come detto quello del ragazzo di Salerno non è il primo episodio di tubercolosi che si registra in Campania. Pochi giorni fa un altro caso si è manifestato nell’Istituto scolastico comprensivo “Nicolini-Di Giacomo” di Napoli, dove un ragazzo ha smesso di andare a scuola già da alcuni giorni al fine di ricevere le cure del caso in ospedale. Per quanto concerne i suoi compagni di classe, i professori e gli operatori scolastici frequentanti la stessa sezione, tutti loro saranno sottoposti a breve a controlli cutanei presso il laboratorio di analisi specialistiche di Napoli situato al corso Vittorio Emanuele, volti ad acclarare se abbiano contratto o meno la tubercolosi. Nel frattempo però tra i genitori dell’Istituto scolastico comprensivo “Nicolini-Di Giacomo” si è diffusa la preoccupazione per la salute dei propri figli, al punto che alla dirigente scolastica Iolanda Manco è stato domandato di interrompere le lezioni in via precauzionale. Il rischio psicosi appare dietro l’angolo.

