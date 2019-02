MANO ROBOTICA, ESEGUITO PRIMO IMPIANTO PERMANENTE/ Svezia, intervento su una donna: progetto a guida italiana

Una mano robotica è stata impiantata per la prima volta al mondo in maniera permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. Questo incredibile risultato per la medicina e per la scienza è stato conseguito a Svezia, dov’è stato eseguito l’intervento su una paziente di 45 anni, ma c’è molto dell’Italia nel raggiungimento di questo obiettivo dal momento che la mano robotica è stata costruita grazie al progetto europeo DeTOP, guidato da Christian Cipriani, dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Come riportato da La Repubblica, nei piani vi è eseguire altri due interventi, da eseguire in Italia e in Svezia. L’impianto potrà essere utilizzato nella vita di tutti i giorni: la paziente su cui è stata innestata la mano robotica potrà controllare in modo naturale ogni movimento con tanto di percezioni sensoriali.

MANO ROBOTICA, ESEGUITO PRIMO IMPIANTO PERMANENTE

Il primo innesto di mano robotica permanente porta come detto la firma italiana. Ed è stato proprio Christian Cipriani, dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a spiegare a La Repubblica l’impatto che un risultato di questo tipo potrà avere fin da subito:”Grazie a questa interfaccia uomo-macchina così accurata e grazie alla destrezza e al grado di sensibilità della mano artificiale, ci aspettiamo che nel giro dei prossimi mesi la donna riacquisisca funzionalità motorie e percettive molto simili a quelle di una mano naturale”. Il responsabile scientifico del progetto Detop ha confermato: “Questo non sarà comunque l’unico impianto previsto: sono infatti partite in Italia le attività di ricerca per il reclutamento di un secondo paziente per un nuovo intervento chirurgico in programma all’Università Campus Bio-Medico di Roma che verrà effettuato da team clinici del Campus Bio-Medico e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli”.

