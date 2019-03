Tumore, non è uguale per tutti/ I ricchi guariscono più dei poveri

Il tumore non è uguale per tutti, lo conferma Repubblica che specifica come a parità di cure i ricchi guariscano più dei poveri. Le cure anticancro anche se somministrate dagli stessi medici, infermieri e nello stesso ospedale hanno effetti migliori quanto più il malato e benestante. Viene ovviamente da chiedersi il perché di questa strana statistica. Molto dipende infatti dall’assistenza, la dieta e una casa con un ambiente pulito e sereno che garantirebbero un miglioramento dal punto di vista della salute. Perché vanno sicuramente prese in considerazione diverse situazioni importanti che possano permettere al malato di vivere al meglio anche le cure, che in diverse circostanze diventano ovviamente meno effettive e a volte addirittura si abbreviano i tempi di sopravvivenza. Particolari che è difficile gestire e che devono per forza di cose essere affidati al reddito, anche se lo Stato sta lavorando giorno dopo giorno per sostenere sempre di più i malati.

Tumore, non è uguale per tutti: un problema etico

Si tratta di un problema etico quello raccontato su La Repubblica dove viene specificato che il tumore non è uguale per tutti. Ovviamente chi ha più soldi o è semplicemente maggior benestante ha accesso a una gestione migliore della quotidianità. Sicuramente dovrebbe essere garantito a tutti di effettuare le stesse cure, ma questo accade perché la situazione non è assolutamente legata a questo ma a ciò che gira intorno. Difficile trovare delle soluzioni, anche se c’è da dire che il Ministero della Salute giorno dopo giorno cerca di trovare soluzioni migliori, in grado di regalare anche ai meno abbienti una situazione che possa permettere di vivere meglio e affrontare nella maniera più corretta le cure.

© RIPRODUZIONE RISERVATA