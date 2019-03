Scrive sulle scarpe della figlia prima di morire di tumore/ Il web commosso

Una donna ha scritto sulle scarpe della figlia prima di morire di tumore e il web si commuove. Una donna inglese di 38 anni, Emma Letts, nel 2016 aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Richard. Sua madre però proprio in quel periodo se la doveva vedere con un tumore terminale che l’aveva costretta ad avviarsi alla fine della sua vita. La donna morì l’anno dopo con la ragazza che aveva deciso di posticipare la data delle nozze senza poter vedere sua mamma accompagnarla all’altare. La mamma però aveva deciso di iniziare a preparare dei messaggi davvero molto toccanti verso tutti i suoi familiari, compreso anche la figlia Emma. Questa ha scoperto con grande commozione che la mamma le aveva scritto un messaggio sulla suola delle scarpe. Una situazione davvero toccante che lascia tutti senza parole e commuove il pubblico del web.

Scrive sulle scarpe della figlia prima di morire di tumore: ecco il messaggio

Il messaggio scritto sulle scarpe della figlia prima di morire di tumore hanno commosso il web. La BBC l’ha pubblicate: “Volevo che tu avessi un mio regalo per il giorno del mio matrimonio. Ecco queste scarpe sono il mio regalo. Spero che tu possa vivere una giornata magica. Ti mando tanto amore e un abbraccio forte, tua mamma“. Ha parlato anche Amanda Weise proprietaria del negozio di scarpe: “Sua madre mi ha spiegato che aveva un tumore e che non sarebbe riuscita a sopravvivere fino alle nozze. Me lo disse subito. Quando le dissi che Emma aveva già pagato metà del prezzo delle scarpe, mi chiese di pagare il prezzo intero e di restituire i soldi alla figlia al momento del ritiro. Sono molto emozionata, Emma potrà portare sua mamma all’altare“. Queste le parole della ragazza: “Ho visto il messaggio e non capivo cosa potesse essere, poi ho capito e la cosa mi ha completamente spiazzata. Non riuscivo a parlare e a respirare”.

