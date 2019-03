Stress da lavoro, 90% degli uomini italiani ne soffre/ Ecco tutti i sintomi

Il 90% degli uomini italiani soffre di stress da lavoro, un dato che ci fa capire come la nostra società stia andando sempre più veloce trascurando diversi punti fondamentali. Sono sei su dieci gli uomini che vedono nel lavoro la principale causa di stress e disturbi fisici, in una situazione che degenera fino al momento della pensione. Tutto è spiegato in una ricerca dell’Associazione Nazionale farmaci di automedicazione della Federchimica (Assosalute). Il giorno prima della festa del papà viene messo in evidenza come il lavoro possa essere davvero devastante per gli uomini. Anche se viene sottolineato come siano fonte di stress anche l’evoluzione sociale, il ruolo all’interno della famiglia e i cambiamenti repentini nello stile della vita. Il lavoro si prende però il 56% delle energie nella vita di tutti i giorni di un uomo, lasciandogli davvero poche risorse per pensare a figli, moglie e passioni da cullare.

Stress da lavoro, 90% degli uomini italiani ne soffre: i sintomi

Quali sono i sintomi dello stress da lavoro, problema di cui soffre il 90% degli uomini italiani? Tra i primi c’è l’ansia anche nella gestione di situazioni completamente al di fuori del mondo professionale. Spesso gli uomini sottoposti a questo tipo di pressione finiscono col soffrire di insonnia e senza riuscire a riposare bene si trovano a dover affrontare la giornata con meno energie. Spesso si soffre anche di mal di testa cronico, che rende meno semplici tutte le attività giornaliere, complicando anche le cose più semplici e creando ulteriore pressione e dunque stress. Un circolo vizioso che non è facile da interrompere, se non magari trovando dei modi nel poco tempo libero per far confluire lo stress e scaricare tutta la tensione accumulata.

