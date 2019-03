Meningite fulminante a Saronno: morta 24enne/ Profilassi per parenti e colleghi

Dramma a Saronno: una giovane di 24 anni è morta per meningite fulminante. Ennesimo caso dopo gli episodi di Vicenza e di Fermo, le condizioni della ragazza sono precipitate nell’arco di 24 ore. Come ricostruisce Il Giorno, la donna si è sentita male mentre si trovava in ufficio a Milano: colta da un forte mal di testa e dalla febbre, si è fatta accompagnare in ospedale una volta rientrata a casa. Purtroppo il suo stato di salute è peggiorato esponenzialmente: ricoverata all’ospedale di Saronno per sospetta meningite, è deceduta per sepsi da meningococco. Nonostante l’immediato intervento dei medici, per la 24enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

MENINGITE FULMINANTE A SARONNO: MORTA 24ENNE

«Ho mal di testa, mi scoppia, credo di dover tornare a casa», le parole della giovane mentre si trovava in ufficio a Milano, dove lavorava come stagista in una società. Con il trascorrere dei minuti, il dolore alla testa e la febbre l’hanno costretta al ricovero in ospedale, ma in meno di 24 ore è deceduta per choc settico da meningococco da tipo B. Scattata immediatamente la profilassi per familiari e amici, con l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera che ha commentato: «Esprimo, a nome mio e di Regione Lombardia le condoglianze alla famiglia della giovane. Le ATS Insubria e Milano Città Metropolitana hanno attivato in tempo reale le procedure di profilassi che hanno coinvolto i familiari e i parenti della ragazza, gli amici più stretti, i dipendenti dell’Asst Valle Olona e delle squadre dell’emergenza urgenza coinvolti», le sue parole riportate da Il Giorno.

