LA BIRRA NON FA INGRASSARE E FA BENE ALLA SALUTE/ I falsi miti da sfatare

La birra non fa ingrassare e fa bene alla salute, basta berla con moderazione: è questo il risultato di un’indagine intitolata “Gli italiani e la birra” commissionata dall’Associazione dei Birrai e dei Maltatori (AssoBirra) ad AstraRicerche. Dal sondaggio è emerso innanzitutto che l’apprezzamento degli italiani nei confronti della birra aumenta costantemente: il 75% degli intervistati ha detto di consumarla e anche tra le donne aumenta la passione per la bibita, visto che a farne uso è ormai il 70% delle italiane. Ma torniamo alla buona “notizia”, che poi così notizia non è: la birra non fa ingrassare. Come sottolinea Assobirra, infatti, essa è “costituita da acqua per circa il 90-93% e contiene minerali utili, come il potassio e il magnesio, microelementi come lo zinco, il selenio, il cloro, vitamine idrosolubili (B2, B3 e folati), fibre e poco alcol. Se consumata moderatamente, quindi, è in grado di apportare sostanze nutritive a basso contenuto calorico. Un bicchiere di birra chiara da 250cc, infatti, contiene meno di 85kcal, un quantitativo inferiore rispetto a tante bevande di consumo quotidiano”.

LA BIRRA NON FA INGRASSARE E FA BENE ALLA SALUTE

Eppure i falsi miti che faticano ad essere archiviati dagli italiani sono ancora molti: basta dire il 63% degli italiani pensa che la birra gonfi e il 55% crede che faccia ingrassare, convinzione radicata specialmente tra le donne (58%) e i giovani (60%). Da dove derivano queste “leggende metropolitane”? Con ogni probabilità dal fatto che la bibita, specialmente in alcuni Paesi nordici, sia associata a pietanze molto ricche e grasse o viene assunta in quantità elevate. Sottolinea Assobirra, come al contrario, “un consumo moderato nell’ambito di un’alimentazione corretta e bilanciata, come la dieta mediterranea, rende la birra perfetta per l’accompagnamento ai cibi”. Su questo punto concorda in ogni caso il 40% degli intervistati, che pensa che la bibita sia adatta a un’alimentazione sana: più della metà degli italiani, per la precisione il 52%, la reputa una bevanda facilmente digeribile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA