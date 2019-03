BIMBA SALVATA COL PRIMO AUTOTRAPIANTO DI POLMONE/ Intervento ‘miracoloso’ al Gaslini

Autotrapianto polmonare: è la prima volta che viene eseguito su un bambino di 10 anni di età. A eseguirlo ancora una volta l’ospedale Gaslini di Genova, specializzato nella cura dei bambini che vanta altri successi di questo tipo. La pazienta è una bambina di Varese colpita da cardiopatia congenita e malformazione polmonare molto grave. Impossibile sfuggire alla morte in queste condizioni, le era stato dato un anno di vita al massimo: nata prematura in seguito a un parto gemellare, la bambina era affetta da una cardiopatia congenita grave e da un’ipoplasia del circolo arterioso polmonare di destra. Dopo aver scartato l’ipotesi di trapianto di cuore e polmoni in strutture specializzate all’estero perché ritenuta di scarso successo, è stata presa in cura al Gaslini.

INTERVENTO DURATO 13 ORE

Qui si è lavorato prima sul cuore, rimettendolo in funzione con un intervento di cateterismo cardiaco della durata di nove ore e poi con assistenza in Ecmo hanno eseguito quattro delicati interventi al polmone per la durata complessiva di 13 ore. Dopo di che ha passato 75 giorni sempre collegata all’Eco dispositivo salvavita che sostituisce la funzionalità di cuore e polmoni. Adesso finalmente ha potuto lasciare l’ospedale, in grado di sopravvivere autonomamente e vivere una vita abbastanza normale.

