Donna che non prova dolore/ Rara mutazione genetica: “Non ho mai sofferto”

In Scozia è stata ribattezzata la donna che non prova dolore, ora potrebbe aiutare la scienza a fare importanti passi in avanti nella ricerca: parliamo di Jo Cameron, la 71enne di Inverness che non conosce il dolore e che non ha mai sofferto. Come riporta Repubblica, il segreto risiede nei suoi geni: è una rara mutazione genetica in grado di svolgere un ruolo importante nella segnalazione del dolore, così come epr l’umore e la memoria. Il parto «è stato quasi divertente direi», racconta Jo, che non ha patito alcun tipo di dolore, così come quando si è bruciata con il forno: «Me ne sono accorta solo per l’odore di carne bruciata. Sono vegana, non poteva esserci altra carne in casa…». O ancora dopo un incidente in macchina: «Sono andata ad aiutare la persona con cui mi sono scontrata, solo dopo mi sono accorta dei lividi».

JO CAMERON, LA DONNA CHE NON PROVA DOLORE

Oltre al dolore, Jo Cameron non soffre neanche di stress o ansia e ora potrebbe aiutare la scienza per fare passi in avanti nel mondo della ricerca: la donna è stata sottoposta a test genetici da parte degli specialisti dell’UCL di Londra, l’obiettivo è quello di realizzare nuovi ed importanti trattamenti antidolorifici per tutti quei dolori cronici che affliggono milioni di persone. La settantenne ha poi aggiunto, come riporta Repubblica: «Non ho mai usato antidolorifici. Sembra assurdo ma se non ne hai bisogno non ti chiedi il perché. Sei quello che sei, finché qualcuno non lo fa notare, non lo metti in dubbio. Ero solo un’anima felice che non realizzava che c’era qualcosa di diverso in me». James Cox, uno dei ricercatori, ha commentato: «Ci sono un sacco di cose che potremmo imparare da lei. Una volta compreso come funziona il nuovo gene, possiamo pensare a terapie geniche che imitano gli effetti che vediamo in lei. Ci sono milioni di persone che vivono nel dolore e abbiamo sicuramente bisogno di nuovi analgesici. Pazienti come questo possono darci delle intuizioni reali relative al sistema del dolore».

