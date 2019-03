AIDS, “PAZIENTE SIEROPOSITIVO CURATO DA VIRUS HIV”/ Primo caso 12 anni fa

Arriva da Londra la notizia clamorosa per il mondo della scienza e della medicina: un paziente affetto da Aids è stato curato e liberato dal virus che causa la malattia dopo aver ricevuto un trapianto di midollo osseo da un donatore resistente all’Hiv. Si tratta di una notizia sensazionale, che giunge a 12 anni di distanza dal primo caso simile, quello del cosiddetto “paziente di Berlino”, l’americano Timothy Brown, che subì un trattamento simile in Germania diventando il primo caso conosciuto di una cura funzionale dell’HIV. Come riportato da La Repubblica, il “paziente di Londra”, com’è stato ribattezzato quest’ultimo caso per le similitudini con quello di Berlino, a quasi tre anni di distanza dal trapianto di cellule staminali di midollo osseo appartenenti ad un donatore con una rara mutazione genetica che resiste all’infezione da Hiv – e più di 18 mesi dopo aver eliminato i farmaci antiretrovirali – non mostra nei test alcuna traccia della precedente infezione da Hiv. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature.

AIDS, TROVATA LA CURA?

Alla luce dell’esperienza del “paziente di Londra” oggi e di quella del “paziente di Berlino” 12 anni fa si può dire allora che è una cura contro l’Aids è stata trovata? Come riporta Repubblica, i medici hanno assicurato che un giorno la scienza sarà in grado di porre fine all’Aids, ma oggi non si può ancora affermare che sia stata trovata una cura per l’Hiv. Ravindra Gupta, professore e biologo dell’Hiv che ha diretto un team di medici che curano l’uomo, ha spiegato:”Non c’è nessun virus che possiamo rilevare”. Il paziente dunque è “funzionalmente curato” e “in remissione”, ma “è troppo presto per dire che è guarito”. L’uomo aveva contratto l’Hiv nel 2003, ha detto Gupta, e nel 2012 gli è stato diagnosticato anche un tipo di tumore del sangue chiamato Linfoma di Hodgkin. Nel 2016, quando il cancro non lasciava più speranze, i medici hanno deciso di cercare un donatore per il trapianto: “E’ stata la sua ultima possibilità di sopravvivenza”, ha detto Gupta a Reuters. L’ultima ma, vedendo come sono andate le cose, anche la migliore.

