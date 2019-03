Allarme meningite, donna in rianimazione a Genova/ Tutte le informazioni

Scatta nuovamente l‘allarme meningite con una donna finita in rianimazione a Genova. Si tratta di una 70enne che è stata ricoverata all’Ospedale Policlinico San Martino nel reparto di rianimazione al monoblocco. L’annuncio è arrivata dalla Regione Liguria che ha sottolineato come la donna, una genovese, sia arrivata al pronto soccorso attorno alle ore 23.00 di ieri con febbre alta e sintomi che hanno portato da subito a sospettare di una meningite. La prima diagnosi è stata purtroppo confermata dagli esami e la paziente è stata immediatamente sottoposta a una terapia per il caso. L’Asl3 è stata allertata per svolgere la dovuta profilassi antibiotica ai familiari e a quelli che sono i contatti stretti della donna stessa. Rimane sicuramente importante capire nelle prossime ore quali saranno le condizioni della donna della quale al momento non sappiamo se essere in pericolo di vita.

Allarme meningite, donna in rianimazione a Genova: paura psicosi

Scoppia l’allarme meningite a Genova dove una donna è stata ricoverata all’Ospedale Policlinico San Martino. Una notizia che potrebbe creare una vera e propria psicosi come capitato di recente in altre città. Non dovrebbero però essere molti i luoghi frequentati abitualmente dalla paziente vista anche l’età, la donna ha compiuto già 70 anni. Molto spesso l’allarme psicosi è circolato quando a palesare la meningite erano bambini, che ovviamente frequentano luoghi più affollati come scuole, oratori e palestre. Nelle prossime ore comunque l’Asl3 si prenderà carico delle persone che devono essere sottoposte, per precauzione, a profilassi antibiotica.

