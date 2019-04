“Culla killer” della Fisher Price/ Allarme dei pediatri americani “Non compratela”

E’ già stata ribattezza dai pediatri di tutto il mondo la “culla killer”, ed è il prodotto della nota multinazionale Fisher-Price, Rock ‘n Play Sleeper. I medici hanno lanciato l’allarme in questi giorni, sottolineando come la culla in questione è molto pericolosa avendo ucciso già 32 neonati. Le piccole culle vengono utilizzate, come ricorda l’edizione online de Il Messaggero, per mettere i bimbi in sicurezza mentre giocano o per fare un sonnellino, ma in base ai numerosi casi emersi sarebbero tutt’altro che sicure. L’allarme è stato lanciato, come specificato a più riprese dal New York Times, dall’associazione dei pediatri statunitensi, la American Academy of Pediatrics diretta dal professore Kyle Yasuda, che ha chiesto il ritiro immediato del prodotto dai negozi, a causa appunto della possibile mortalità dei neonati. Sembra infatti che i 32 decessi siano stati causati da un soffocamento, questo perché la “seduta” sarebbe troppo larga per i bimbi, che spesso e volentieri si girano nel sonno, non riuscendo più a tornare in una posizione di sicurezza.

CULLA KILLER FISHER PRICE: ALLARME DEI PEDIATRI AMERICANI

Finendo a faccia in giù contro il cuscino, un neonato ha serie probabilità di morire soffocato non avendo le forze e le capacità per rivoltarsi. L’azienda ha subito comunicato di essere al lavoro con opportuni controlli e verifiche in base a quanto denunciato dall’associazione dei pediatri. «Rock ‘n Play Sleeper – le parole di Chuck Scothon, direttore generale di Fisher-Price, come scrive il New York Times – soddisfa tutti gli standard di sicurezza applicabili. È essenziale – ha aggiunto – seguire sempre le avvertenze e le istruzioni del prodotto». Ma secondo l’associazione dei pediatri tale avvertimento non sarebbe abbastanza per prevenire le morti, sottolineando come fra il 2011 e il 2018 sarebbero stati 32 i decessi, fra cui alcuni bimbi al di sotto dei 3 mesi, a cui è severamente vietato l’utilizzo dello stesso prodotto “killer”. Si preannuncia quindi una lunga battaglia legale fra medici e l’azienda newyorkese: staremo a vedere chi avrà la meglio.

