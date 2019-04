BEVE SUCCO DI FRUTTA PER 3 SETTIMANE: DANNI AL CERVELLO/ 40enne voleva perdere peso

Ha dato ascolto ad un “terapista alternativo” e per tre settimane ha seguito una dieta a base di succo di frutta e acqua: adesso una donna di 40 anni è ricoverata in Israele, a Tel aviv, con danni al cervello che si pensano irreversibili. Lo riporta il quotidiano ebraico Ha Hadashot 12, sottolineando come la donna, finita in stato di malnutrizione acuta, abbia seguito pedissequamente le indicazioni di quel regime alimentare allo scopo di perdere peso. Dimagrita di 40 kg, però, la donna non ha considerato che seguendo quell’assurda dieta stava andando incontro ad uno squilibrio di sali minerali. Come riportato da Il Corriere della Sera, la donna probabilmente è stata ricoverata per “iponatriemia”, nota anche come “intossicazione da acqua” con bassi livelli di sodio nel sangue: una problematica che solitamente si verifica nelle persone che bevono molta acqua durante il recupero da disturbi gastrici senza sostituire gli elettroliti.

BEVE SUCCO DI FRUTTA PER 3 SETTIMANE: DANNI AL CERVELLO

La donna che ha bevuto succo di frutta per 3 settimane finendo per causarsi dei danni al cervello che potrebbero essere irreversibili è finita con ogni probabilità nelle mani del terapeuta sbagliato. Non un’eventualità assurda in Israele, visto che nello Stato ebraico non è richiesta alcuna qualifica specifica per dichiararsi geneticamente “terapeuta”. Sentito dal Corriere della Sera, Stefano Erzegovesi, responsabile del Centro disturbi alimentari all’Ospedale San Raffaele di Milano ha spiegato quello che potrebbe essere accaduto: “Il digiuno, come tutti i meccanismi ancestrali, muove intense energie, fisiche e mentali, che vanno ascoltate e capite con attenzione e consapevolezza. Da un lato può essere un’incredibile risorsa di autoguarigione ma, dall’altro, se portato avanti in maniera rigida e persistente, può essere una delle concause più insidiose della sofferenza mentale in corso di anoressia nervosa. Se non ascoltiamo i nostri limiti e ci illudiamo di poter proseguire a oltranza col digiuno, cominciamo a soffrirne gli effetti mentali: tristezza, irritabilità, sbalzi d’umore e, soprattutto, silenziose e invadenti ossessioni per tutto quanto riguarda il cibo, il peso e l’alimentazione. Fino agli squilibri estremi descritti sopra”.

