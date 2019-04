Obesi, 25 milioni in Italia/ Un adulto su due in sovrappeso: i numeri preoccupanti

Sono ben 25 milioni in Italia gli obesi o in sovrappeso. La denuncia arriva dall’Istat, che sottolinea come un terzo della popolazione del Belpaese soffra di problemi legati per la maggior parte dei casi all’alimentazione, con le gravi patologie che ne derivano, leggasi diabete, infarto, ictus e tumore. Stando a quanto riferisce l’istituto statistico italiano, come riportato dall’agenzia Ansa, il numero maggiore di obesi sarebbe concentrato al sud Italia, dove un bambino o un adolescente su 3 presenta dei problemi legati al peso. Questa fotografia preoccupante è stata scattata dall’Italian Obesity Barometer Report insieme all’Istat, e presentata quest’oggi a Roma in occasione del primo Summit Italiano sull’Obesità. Ma snoccioliamo un po’ di numeri. Il 46% degli adulti, ovvero, 23 milioni di persone (praticamente 1 su 2), è in sovrappeso, mentre fra gli under 18 vi sono 1.7 milioni di casi, pari al 24% del totale (1 su 4). Le donne sono meno obese rispetto agli uomini, 9.4% contro 11.8, e il problema, come detto sopra, è diffuso maggiormente al sud della nostra penisola, presente nel 32% dei bambini e nel 26% degli adolescenti.

OBESI, I PREOCCUPANTI NUMERI A LIVELLO MONDIALE

Numeri che vano a stridere con il report effettuato dall’Onu, secondo cui 821 milioni di persone nel mondo soffrono di fame, pari all’11% dell’intera popolazione mondiale, a fronte invece di 2 miliardi di persone che sono in sovrappeso. 3.4 milioni quelle che ogni anno muoiono per problemi legati al’obesità, mentre il totale di obesi nel mondo è pari a 627 milioni, quanto due volte la popolazione degli interi Stati Uniti. «L’obesità – le parole della Fao, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – va affrontata come un problema sociale e non come il problema di un singolo. Il tasso di persone sovrappeso e obese – ha aggiunto José Graziano Silva, il numero uno dell’organizzazione – non cessa di aumentare nel mondo e mentre la fame riguarda zone circoscritte l’obesità è ovunque».

© RIPRODUZIONE RISERVATA