Paola Frizziero e la storia con Salvatore Angelucci nata a Uomini e Donne

Paola Frizziero, uno dei volti più amati di Uomini e Donne, è tornata sotto le luci della ribalta dopo anni per il suo incredibile cambiamento. Un video, divenuto virale sui social, la mostra oggi, a distanza di quasi 20 anni dalla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, totalmente diversa da allora. Paola, d’altronde, è stata una protagonista la cui storia ha fatto innamorare il pubblico di Canale 5 nel 2005 3 negli anni successivi.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne?/ Paparazzata con un uomo più giovane: “Se fosse vero amore…”

Ricordiamo che Paola Frizziero decise di partecipare a Uomini e Donne per un appuntamento al buio, ma finì poi per corteggiare Salvatore Angelucci. Il loro fu un percorso particolarmente complicato, nonché ostacolato dal rapporto di Salvatore con Karina Cascella, al tempo sua amica ma con la quale poi iniziò – anni dopo – una storia d’amore che portò anche alla nascita di una bambina, Ginevra. Eppure alla fine Salvatore scelse proprio Paola, che era ormai diventata la beniamina del pubblico di Uomini e Donne.

Paola Frizziero, che fine ha fatto storica corteggiatrice Uomini e Donne: cambiamento choc/ "Salvata da Dio"

Perché Paola Frizziero e Salvatore Angelucci si sono lasciati dopo Uomini e Donne?

Anche fuori dal programma, la loro storia sarà però turbolenta e ricca di intoppi. Continueranno le gelosie, anche nei confronti di Karina Cascella, e le incomprensioni per la coppia, che arriverà a dirsi addio pochi mesi dopo l’uscita da Uomini e Donne. “Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano. – racconterà Paola dopo la rottura, come riportato da Fanpage – Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa. Svegliarmi con lui, vivere la quotidianità, mi ha fatto scoprire che quella persona non la conoscevo veramente e non l’amavo. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”.