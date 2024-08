Paola Frizziero, cambiamento drastico per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: com’è diventata

Nel primo decennio degli anni 2000 i personaggi più amati, nati e cresciuti ad Uomini e Donne oltre ad ottenere immediatamente popolarità e successo e tra tv, ospitate, inaugurazioni, serate: gli idoli di Uomini e Donne del primo decennio di questo secolo guadagnavano davvero molto. Ed una dei personaggi più amati era sicuramente Paola Frizziero, storica corteggiatrice di Salvatore Angelucci nella stagione 2005/2006, e successivamente nel 2008 è ritornata nel dating show di Maria De Filippi. Dopo il boom, però, c’è stato il totale oblio: che fine ha fatto Paola Frizziero di Uomini e Donne?

A rivelare il drastico cambiamento di Paola Frizziero dopo vent’anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne è il portale Biccy. Il sito riporta che la donna conclusa la sua esperienza nel programma è tornata subito a fare una vita normale. Nel 2019 si è sposata con Francesco, nel 2020 è diventata mamma per la prima volta, nel 2023 si è laureata. Recentemente ha rilasciato un’intervista per un portale dedicato a Medjugorje, posto che lei frequenta più volte l’anno dove ha raccontato come all’apice del successo si è avvicinata molto alla fede in Dio e con il tempo è diventata una cattolica praticante molto innamorata di Gesù Cristo.

Paola Frizzerio dopo Uomini e Donne confessa: “Dio mi ha salvata”

È sempre il portale Biccy a riportare anche le parole di Paola Frizzerio sul suo drastico cambiamento di vita. L’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne ha confessato: “Ho raggiunto la notorietà e per le strade mi riconoscevano e proprio perché mi riconoscevano una signora mi ha fermata e mi ha detto ‘Ma tu sei quella di Uomini & Donne? Ti voglio far conoscere mio figlio!’. Questa signora adesso non c’è più, è in cielo, si chiamava Pina. Era la mamma di Luciano, anche lui non c’è più, era un ammalato di sla. Aveva saputo di avere questa malattia quando aveva 26 anni. Mi seguiva in televisione e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove io abito.”

E poi ancora ha aggiunto: “Ho conosciuto loro e grazie a loro ho lasciato la mia vita passata fatta di vita superficiale. In quel periodo avevo 25 anni e nonostante avessi tutto e anche tanti soldi non ero felice, non sentivo la mia vita piena.. E una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno”. Ed infine ha concluso: “Quando mi sono fidata e gli ho detto ‘ok, sia fatta la tua volontà‘. Dio mi ha dato trecento volte di più. Mi ha dato una famiglia, un lavoro. Ho lasciato il passato ma ho tanto di più. Grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e oggi insegno. Ho ricevuto tanto. Sia fatta la tua volontà all’inizio mi spaventava, ma poi è diventato.. come dire..”.