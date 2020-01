Salvatore chiede scusa a Federica/ “Ti ho tradita 2 volte ma…” (C’è posta per te)

Il nuovo appuntamento di C’è Posta per te continua con la storia di Salvatore. L’uomo è stato lasciato dalla moglie Federica e cacciato di casa dopo aver scoperto sul suo cellulare ad un’altra donna, la stessa per la quale ha lasciato la moglie per due volte e per due volte è stato perdonato. I due hanno anche tre figli ma i problemi sarebbero nati in un periodo economicamente difficile, in cui entrambi hanno iniziato ad allontanarsi. È il 2018 quando lui conosce in un bar una ragazza che è libera e senza responsabilità. I due iniziano a sentirsi sempre poi ad un certo punto inizia una relazione clandestina con lei, credendosi anche innamorato. Un giorno decide allora di fare le valigie e andare a vivere con questa donna, dicendo tutto alla moglie con un messaggio. La permanenza a casa dell’altra dura 20 giorni, poi lui capisce di aver sbagliato e ritorna da lei.

Salvatore chiede a Federica di perdonarlo a C’è Posta per te: tradita più volte ma…

Di fronte a questo ritorno, la moglie decide di perdonarlo. Tutto va bene fino a quando l’amante si fa risentire. Iniziano nuovamente a sentirsi, poi ci ricasca e va nuovamente via da casa per stare con l’altra donna. Ma capita la stessa cosa della prima volta: lui torna a casa e chiede di perdonarlo e lei accetta. Di fronte all’ennesimo sbaglio però, Federica lo caccia definitivamente. Oggi è dunque a C’è Posta per te per chiederle scusa e convincerla che quello è stato il suo ultimo errore. Convincerla però sarà davvero difficile, la stessa Maria De Filippi ammette che stavolta l’impresa è davvero ardua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA