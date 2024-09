“La mia è una famiglia sicula di quelle unite tipo il film ‘Il mio grasso grosso matrimonio greco” così Clizia Incorvaia descrive la sua famiglia composta dai genitori Salvatore e Corinna, dalla sorella Micol e dal fratello Mattia. Una bella famiglia unita che recentemente ha celebrato il secondo matrimonio di Clizia Incorvaia che si è sposata con Paolo Ciavarro conosciuto durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello. Ma chi sono i genitori di Clizia Incorvia? Si chiamano Salvatore e Corinna: il primo è è nato il 16 aprile 1957 a Porto Empedocle ed è un imprenditore e in passato ha ricevuto anche minacce di estorsione dalla malavita. Poi c’è Corinna, la mamma di Clizia, una donna molto bella di cui però sono davvero pochissime le informazioni.

Dal loro amore sono nati tre figli: Clizia, Micol e Mattia che hanno un bellissimo rapporto. Proprio Clizia li ha resi nonni di due splendidi nipoti: Nina nata dall’amore con Francesco Sarcina e Gabriele nato dall’amore con Paolo Ciavarro.

Chi sono Salvatore e Corinna, Mattia e Micol, i genitori, fratello e sorella di Clizia Incorvaia?

Una bella famiglia allargata quella composta da Salvatore e Corinna, i genitori di Clizia Incorvaia, la sorella Micol e il fratello Mattia. Proprio Clizia parlando del battesimo del figlio Gabriele ha raccontato: “quando abbiamo fatto il compleanno del piccolo Gabriele eravamo cento”. Anche il marito Paolo Ciavarro ha confermato la cosa: “mi ha chiesto di prenotare dieci stanze in albergo. E’ venuta tutta la famiglia”. Tra i parenti non poteva mancare nonna Maria di anni 87 come ha rivelato Clizia: “era la prima ad essere lì”.

Ma passiamo al fratello Mattia che lavora nell’azienda di famiglia, la Incorvaia Costruzioni SRL come responsabile sviluppo business. Non solo, Mattia ha anche fondato la Love Pistacchio, una piattaforma che occupa di vendita di pistacchio della Sicilia e del Mediterraneo. Poi c’è la sorella Micol che a Verissimo parlando della sorella Clizia ha detto: “ho un rapporto stupendo che ho conquistato con il tempo quando sono cresciuta. Insieme siamo una forza, ci sosteniamo tantissimo”.