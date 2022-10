Salvatore De Lorenzis, chi è l’ex marito Carolina Marconi/ “Condannato per maltrattamenti”

Chi è Salvatore De Lorenzis, l’ex marito di Carolina Marconi

Carolina Marconi è felicemente fidanzata con Alessandro Tulli, ma nel suo passato c’è un ex marito. Si tratta di Salvatore De Lorenzis, che sposò a Racale, nel Salento, con rito civile. La coppia scelse una splendida tenuta dell’Ottocento per celebrare l’amore, ma il matrimonio si è rivelato lampo, perché duro appena nove mesi. Era il 2019 quando Carolina Marconi annunciò a Chi le nozze con il compagno dell’epoca, a cui era legata da quattro mesi. In nove giorni organizzarono tutto, altrettanto poco è durato purtroppo il matrimonio. I due si erano conosciuti ad un evento dove la showgirl venezuelana faceva la madrina e fu colpo di fulmine. Prima di lui non aveva pensato al matrimonio, ma comunque decise di non celebrarlo con rito religioso per prendersi del tempo ed essere sicura che la loro storia funzionasse. Purtroppo, è andata diversamente ed è finita in malo modo.

Carolina Marconi, infatti, accusò Salvatore De Lorenzis di averla picchiata in diverse occasioni, quindi denunciò l’imprenditore per maltrattamenti e appropriazione indebita (vicenda di cui avrebbe parlato segretamente al Grande Fratello Vip). Nel 2015 l’ex marito fu condannato a 20 mesi di carcere e ad un risarcimento di 30mila euro per maltrattamenti in famiglia. Il giudice, però, ritenne “insussistenti le ipotesi di reato di appropriazione indebita e di violenza privata” per la Mercedes da 75mila euro trattenuta da Salvatore De Lorenzis dopo il rientro a Roma della moglie e per le migliaia di euro di multe e polizze assicurative notificate a Carolina Marconi per infrazioni commesse dal marito.

Carolina Marconi, la fine del matrimonio e i guai giudiziari di Salvatore De Lorenzis

Il legale di Carolina Marconi all’epoca dei fatti si soffermò su alcuni episodi choc nel corso dell’inchiesta. “Oltre alle violenze fisiche la mia assistita subì una serie di frasi ingiuriose come ‘sei una tro*a’. È stata minacciata con un coltello mentre le diceva ti ammazzo, sei una s…, sei una t…“. A maggio, una volta tornati a casa, un altro episodio: “Le urlò a chi dovesse telefonare, chi dovesse sentire e poi la buttò sul letto per riempirla di pugni in testa e farle chiedere 100 volte perdono e la frase ‘mia madre è una t…’. Le strappò i capelli, la riempì di graffi e le strinse le mani attorno al collo causandole anche uno stato d’ansia“. Ma Salvatore De Lorenzis è noto alle cronache nazionali non solo per il breve matrimonio con Carolina Marconi.

L’imprenditore, che era considerato una figura emergente in Salento ed è stato anche presidente dell’Asd Racale, la squadra di calcio della sua città, è attivo nel settore delle slot machine, roulette e tavoli da poker. Negli anni passati Salvatore De Lorenzis è finito in alcune inchieste per presunti legami della sua famiglia con la criminalità organizzata, conclusesi con l’assoluzione. Ma i guai giudiziari non sono ancora finiti per Salvatore De Lorenzis, la cui famiglia è stata travolta dall’inchiesta Clean game, come riportato dal Corriere Salentino, con il processo che però è ancora in corso, motivo per il quale ricordiamo il principio della presunzione d’innocenza.











