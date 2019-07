Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia/ Banditi da Uomini e Donne “Matrimonio mai in onda”

Il matrimonio tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia, celebrato nel settembre del 2016, ad un anno e mezzo dalla loro scelta a Uomini e Donne, non è mai stato trasmesso dalla trasmissione del pomeriggio di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Di contro, fu Barbara d’Urso a trasmettere in diretta nel corso della sua trasmissione Pomeriggio 5 l’emozionante cerimonia. A distanza di quasi tre anni dal giorno del fatidico “sì”, Salvatore nelle passate ore ha risposto ad alcune curiosità dei fan tramite le sue storie Instagram. Un utente, in particolare, ha domandato: “Come mai non hanno mandato in onda il vostro matrimonio a Uomini e Donne visto che le telecamere c’erano?”. Di Carlo ha così rivelato cosa si nasconderebbe dietro la mancata trasmissione delle loro nozze all’interno del pèrogramma che li vide protagonisti della romantica scelta nel gennaio 2015. Non solo, dopo Uomini e Donne la coppia decise di mettere i propri sentimenti alla prova prendendo parte all’edizione di quell’anno di Temptation Island, dove a distanza di una soffertissima settimana di lontananza, decise di abbandonare il reality e di tornare a casa insieme. “Sinceramente c’era stato detto che non avrebbero avuto molti riscontri, sia a livello economico che di visibilità e la produzione non se la sentiva di rischiare…”, ha rivelato Salvatore.

SALVATORE DI CARLO E TERESA CILIA BANDITI DA UOMINI E DONNE?

Solo una questione economica, dunque, dietro la scelta di non trasmettere il matrimonio di una delle coppie più amate di Uomini e Donne? La curiosità dei fan di Salvatore Di Carlo e di Teresa Cilia a quel punto è aumentata ed un altro utente ha chiesto: “Come mai non siete stati ospiti a Uomini e Donne? E’ veramente un peccato… E non è corretto…”. L’ex corteggiatore siciliano però, su questo punto si è limitato a commentare: “Su questa domanda non posso risponderti… dovresti farla a chi di competenza”. I rapporti tra la coppia e la redazione di Uomini e Donne, dunque, non sarebbero floridi? Il dubbio è chiaramente inevitabile alla luce delle ultime rivelazioni di Salvatore. La coppia in passato aveva vissuto un periodo di profonda crisi, poi fortunatamente rientrata lo scorso dicembre. Da allora, Salvatore e Teresa sono tornati a mostrarsi più innamorati che mai, anche se forse un po’ di delusione legata a Uomini e Donne se la porteranno ancora dietro per un po’ di tempo.

