Verissimo, Salvatore Esposito: “Sono cresciuto in una famiglia della quale sono orgoglioso”

Salvatore Esposito è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore campano è intervenuto nel programma di Canale Cinque dove ha raccontato come la sua famiglia abbia giocato un ruolo centrale nella sua vita, sostenendolo e aiutandolo in ogni sua aspirazione. Salvatore Esposito ha preso la parola soffermandosi anche sulla crescita del fratello, oggi 14enne:

Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ Il tenore: "il ​​matrimonio è iniziato quando ci siamo incontrati"

“Con mio fratello i miei genitori fanno fatica a trattenere la sua esuberanza, abbiamo tanti anni di differenza, è come un figlio per me, sono contento però della famiglia che ho. Sono contento perché la mia famiglia mi ha tutelato da quello che le periferie mettono a rischio, io ho avuto tanti amici che non ce l’hanno fatta, alcuni che stanno iniziando la carriera artistica, le periferie sono vita, dovrebbero solo essere protette e sostenute di più dalle istituzioni”. A Verissimo Salvatore Esposito si è commosso ricordando il nonno, volato via prima di vedere il nipote sbarcare il lunario: “Non è riuscito a vedermi nei miei ruoli, ricordo la sua ironia e simpatia e mi aiuta, credo che dall’alto loro ci guardano”.

Chi è Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino?/ "In privato lo chiamo 'Picchio': mi spinse lui a..."

Salvatore Esposito a Verissimo: “Paola è la donna della mia vita”

Non poteva mancare l’amore tra i temi trattati da Salvatore Esposito a Verissimo, l’attore campano divenuto celebre grazie alla serie Gomorra, ha raccontato nel talk di Silvia Toffanin. Qualche tempo fa Salvatore Esposito ha avanzato la sua proposta di matrimonio alla storica compagna Paola: “Quando l’ho incontrato non me la sono lasciata sfuggire e mi ha cambiato la vita, la forza dell’amore mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti, la proposta si concretizzerà lavoro permettendo, probabilmente nel 2026. Paola è la prima persona che mi sostiene e mi bacchetta anche, è la donna della mia vita, è stato un dono per me”.

Raimondo Todaro, la frecciata al veleno mentre guarda Amici 2024/ Fan furiosi: "Da che pulpito parla..."

Tornando a parlare della sua vita ricca di sacrifici, Salvatore Esposito ha spiegato a Verissimo: “Tutti i sogni sono difficili perché portano dietro un carico di responsabilità e sacrifici, delusioni e gioie, un sogno senza il sacrificio non ha lo stesso sapore”.