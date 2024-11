Salvatore Esposito è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5. Tra i protagonisti c’è anche l’attore e regista nato a Napoli che sta tornando in tv con una nuova serie dal titolo “Piedone – Uno sbirro a Napoli”, una nuova produzione Sky Studios, Wildside e Titanus Production. Si tratta di una serie poliziesca liberamente ispirata all’omonimo film portato al successo da Bud Spencer, ma rivisitata grazie alla regia affidata ad Alessio Maria Federici. La nuova serie tv è composta da quattro puntate della durata di quattro minifilm.

Paola Rossi, la fidanzata di Salvatore Esposito/ Dall'incontro a Salamanca alla proposta di matrimonio

La serie è ambientata a Napoli e sarà disponibile dal 2 dicembre su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Proprio l’attore e regista parlando della seria ha rivelato: “non interpreterò il personaggio di Bud. Sarò un giovane investigatore dei giorni d’oggi che prende il testimone dal mitico commissario Rizzo. La serie proseguirà quello che era il racconto dei film però sessant’anni dopo”.

Salvatore Esposito, proposta di matrimonio alla compagna Paola Rossi/ Il romantico video a New York

Salvatore Esposito: da Gomorra alla grande passione per il Napoli

Non solo, Salvatore Esposito diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Genny Savastano nella serie cult “Gomorra”, ispirata all’omonimo romanzo best seller di Roberto Saviano, è anche un grandissimo tifoso del Napoli. Una fede calcistica che l’attore non ha mai nascosto, anzi ha sempre condiviso e per questo motivo è al settimo cielo dei risultati che il Napoli sta avendo al momento in Serie A.

Intervistato da Sky Sport parlando proprio del campionato di Serie A 2024-2025 e dell’andamento del Napoli ha detto: “Il Napoli è bello assai, è primo con merito. Abbiamo un grandissimo allenatore, il condottiero che serviva. De Laurentiis è stato molto bravo. Sono d’accordo quando si dice che ci sono squadre più attrezzate, ma il progetto è lungo e intanto ci godiamo questa posizione e questo campionato”.