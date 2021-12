Salvatore Esposito, “Con Paola Rossi è stato colpo di fulmine”/ “Di Gomorra…”

Salvatore Esposito sarà tra gli ospiti di Mara Venier nel programma ‘Festa di Natale’. Lo show di Rai 1 sarà dedicato alla raccolta fondi per la Fondazione Telethon. Insieme a lui, moltissimi altri ospiti annunciati dalla padrona di casa, tra i quali il suo collega Marco D’Amore e i Gemelli di Guidonia. Proprio in questi giorni, l’attore sta nuovamente entrando nelle case dei telespettatori con l’ultima stagione di ‘Gomorra’. La serie che lo ha consacrato, grazie alla sua interpretazione del boss Genny Savastano. Salvatore, nato e cresciuto a Napoli, ha fin da subito mostrato interesse per la recitazione. Una passione che infatti ha nutrito sin da subito e lo ha portato ad interpretare tanti ruoli indimenticabili. Lo ricordiamo ad esempio in ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ di Gabriele Mainetti o nella quarta stagione della serie televisiva ‘Fargo’.

Molto riservato riguardo la sua vita privata, Salvatore Esposito è felicemente fidanzato con Paola Rossi dal 2014. I due si sarebbero conosciuti su Facebook e hanno avuto il loro primo appuntamento in Spagna, a Salamanca. Paola, con un master in Entertainment Law, al momento lavora come Screenwriters & Directors Agent per la TT Agency, la stessa agenzia di cui fa parte Salvatore. I due sono innamoratissimi e sognano di mettere su famiglia. Come ha dichiarato l’attore a Vanity Fair, è stato un amore a prima vista e da allora non si sono più lasciati: “All’inizio Paola pensava fossi sposato, perché sui social mettevo foto con mia sorella e il mio fratellino con cui ho 24 anni di differenza. L’ho vista sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Mi ha buttato le braccia al collo e ancora stanno lì”. Salvatore ha proseguito: “Con Paola conviviamo e siamo pronti a prenderci il futuro”.

Salvatore Esposito ha annunciato ai fan cosa accadrà nelle battute finali della serie “Gomorra”. Intervenuto su Instagram, il grande attore partenopeo ha anticipato alcuni dettagli della puntata in onda questa sera su Sky e già disponibile On Demand, ad una settimana dalla messa in onda degli episodi che chiariranno una volta per tutte che ne sarà del futuro di Genny e Ciro, pronti a scontrarsi una volta per tutte con Napoli in palio: “Stasera so’ mazzate !!! Arrivano gli episodi 7-8 di #Gomorra5 !!! Preparatevi perché poi settimana prossima arriva la fine”. I tanti follower di Esposito su Instagram stanno apprezzando in maniera particolare i colpi di scena e la resilienza di Genny Savastano, sempre pronto tirarsi fuori vivo dalle sabbie mobili: “Quando pensano che stai perdendo, hai sempre il jolly da giocarti Genna”, scrive un fan di Salvatore Esposito su Instagram . Di recente, Salvatore Esposito è stato protagonista di un duro sfogo prendendo le difese della serie che lo ha portato al successo: “Di Gomorra parlano male gli ignoranti”. Come precisato dallo stesso interprete di Gennaro Savastano, infatti, le polemiche deriverebbero dalla scarsa conoscenza dei temi trattati in Gomorra. Come più volte precisato dall’attore, infatti, la serie tv non si propone di esaltare le gesta dei suoi protagonisti, quanto piuttosto di mostrare un aspetto della società che purtroppo continua ad esistere.

