Salvatore Paravia, chi è il marito di Maria Monsè: dopo il matrimonio hanno rinnovato la loro unione

Questa sera Maria Monsè sbarcherà nella casa del Grande Fratello, la concorrente che abbiamo già visto due volte nella casa più spiata d’Italia farà tappa nel programma condotto da Alfonso Signorini per vivere nuovamente l’esperienza del reality. A fare il tifo per lei ci sarà sicuramente Salvatore Paravia, il marito della showgirl, i due sono uniti da anni e al matrimonio del 2006 hanno fatto seguito diversi rinnovi della loro unione.

L’uomo è a capo di una importante ditta di ascensori e realizzerebbe impianti di diverso tipo e genere in quel di Salerno, dove l’azienda avrebbe posto le radici, mentre qualche anno fa, nel 2013, Salvatore Paravia è stato candidato al Senato per il Centro Democratico: “La candidatura a Palazzo Madama è sicuramente un motivo di grande orgoglio per me e per l’Api dopo l’esperienza alle primarie con l’onorevole Tabacci”.

Maria Monsè e l’amore con Salvatore Paravia: “E’ molto vanitoso”

La storia d’amore tra la nuova concorrente del Grande Fratello e il marito Salvatore Paravia prosegue a distanza di anni, con Maria Monsè che proprio riguardo al suo compagno di vita ha rivelato qualche tempo fa:

“Tanti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso, quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!” le parole della showgirl che si è così lasciata andare sul marito e compagno di vita. Maria Monsè riguardo al marito Salvatore Paravia ha poi svelato di non mettere la mano sul fuoco riguardo a un suo possibile tradimento, mentre lei si è detta certa che non lo farebbe mai: “Non lo farei neanche sotto tortura, ormai quella più gelosa dei due sono diventata io”.

