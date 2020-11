Salvatore Paravia e Maria Monsè crisi per un ascensore/ “Il bacio ad Amedeo Goria..”

Salvatore Paravia non è più l’uomo che abbiano conosciuto, quell’uomo che tranquillo e sornione lasciava che la moglie posasse per alcune foto anche un po’ hot per i social, adesso Salvatore Paravia è un uomo furioso e geloso e tutto per via del famoso bacio che Maria Monsè ha dato ad Amedeo Goria in un famoso ascensore e di cui ha parlato a Pomeriggio5. Da quel bacio sono passati trent’anni e all’epoca i due lavorano insieme sul set di Annarè, questo bacio è venuto fuori solo adesso e questo ha permesso a Salvatore Paravia non solo di discutere con l’amico Amedeo Goria (che non gli aveva rivelato niente per una questione di stile) ma di collegare quello che è successo con un evento che adesso assume un sapore diverso. Ma di che cosa parla il marito di Maria Monsé?

Lo scontro tra Salvatore Paravia e Maria Monsè

A Il Giornale, il marito di Maria Monsè spiega che prima del matrimonio ha provato a baciare la sua fidanzata nell’ascensore ma lei lo ha rifiutato e adesso ha capito perché, forse quel gesto era proprio legato a quello che è successo con Amedeo Goria in passato: “Io e Maria, siamo sposati dopo tre mesi che ci siamo incontrati e i primi tempi che uscivamo l’ho portata a Bergamo alta, Torre del Campanone farle vedere un nuovo modello di ascensore quando ero lì dentro ci ho provato con lei e nonostante ci dovessimo sposare soltanto dopo due mesi, lei mi ha rifiutato. Anni dopo vengo a scoprire che invece aveva baciato Goria, sempre in un ascensore, pochi mesi prima. Ecco perché al contrario di quello che sono ovvero una persona tranquilla e non gelosa questa vicenda mi ha fatto arrabbiare molto”. La questione non convince molto Maria Monsè che si dice davvero senza parole per il comportamento del marito in relazione ad un avvenimento che risale ormai a 30 anni fa: “Io non voglio che giudichi il mio passato”. E’ crisi per i genitori di Perla Maria?



© RIPRODUZIONE RISERVATA