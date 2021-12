Salvatore Paravia, la furia del marito Maria Monsè sul GF VIP/ “Lulù senza rispetto, Sophie cerca visibilità”

Salvatore Paravia, il marito di Maria Monsè, sul profilo Instagram della moglie, pubblica un post con cui si scaglia contro alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip . Nel mirino del marito della Monsè, protagonista di una lite accese con Lulù Selassiè al termine della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip sono proprio Lulù, Sophie Codegoni con cui Maria ha avuto anche una discussione, Carmen Russo e Miriana Trevisan. “La signora Katia Ricciarelli aveva ragione che mancano di rispetto, perché come si permette una ragazza di 23 anni di dire certe parole a persone più grandi di lei? Che brutto esempio di ragazza e per i giovani”, esordisce Salvatore Paravia che poi parla singolarmente dei concorrenti.

“La signora Carmen è andata a fare la spia raccontando tutto quello che aveva detto Maria su Lucrezia e le sorelle Jessica e Clarissa […]Lulù si è scagliata contro mia moglie dandole dell’idiota, mancandole di rispetto e dicendo che non doveva permettersi di giudicarla perchè alla signorina dava fastidio che era andata al confessionale ad esprimere un commento su quello che era successo. Mia moglie ha solo giudicato come gli altri ciò che era successo lunedì e si è ritrovata attaccata da una ragazzina che dovrebbe avere rispetto per persone più grandi“, ha scritto Salvatore Paravia.

Salvatore Paravia attacca Sophie Codegoni e Miriana Trevisan

Nel post pubblicato su Instagram, Salvatore Paravia punta il dito anche contro Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. “Si vede che la signorina Sophie è una ragazza che cerca solo visibilità e che usa termini ancora peggiori di quelli usati dalla signorina Lulù usando come termine verso mia moglie Buscettina“, scrive il marito di Maria Monsè che poi ricorda l’espulsione di Clizia Incorvaia che aveva usato la stessa espressione durante il suo Grande Fratello Vip.

“Anche Miriana si è rivelata una falsa amica su cui Maria pensava di contare e invece… Ha voluto rivelare che non si sono mai frequentate e, invece, hanno lavorato insieme e quest’estate non mi sembrava che lo pensavi realmente perchè la chiamavi“, ha concluso.

