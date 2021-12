Maria Monsè provoca Lulù Selassiè al GF Vip, lei sbotta/ “Per me non conti nulla”

Scontro in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè al termine della ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Tutto comincia quando Alfonso Signorini si collega con la casa per comunicare i nomi dei concorrenti in nomination. Dopo Patrizia Pellegrino, in nomination diretta per scelta di Gianmaria Antinolfi, il preferito del pubblico, Signorini annuncia che al televoto finiscono anche Jessica e Lulù Selassiè. Quando nomina Lulù, tutti si accorgono della sua assenza in salotto. Signorini, con l’aiuto della telecamera, annuncia che si trova sul divano in veranda. Maria Monsè, di fronte all’assenza di Lulù, si lascia andare ad un commento che scatena la reazione degli altri concorrenti e successivamente di Lulù.

“Forse ha un attacco di panico”, commenta ad alta voce la Monsè. “La devi smettere. Sei pessima. Stai zitta che fai più bella figura“, ribatte prontamente Jessica. “Questa proprio te la potevi risparmiare”, aggiunge Patrizia Pellegrino. Quando Lulù torna in salotto esplode contro Maria.

Lulù Selassiè a muso duro contro Maria Monsè al Grande Fratello Vip 2021

Lulù Selassiè, dopo la provocazione di Maria Monsè, è un fiume in piena. La Principessa rivendica alla Monsè l’accusa di non averla accolta bene quando è arrivata in casa ricordandole di essere stata una delle prime, insieme alle sorelle Jessica e Clarissa e a Sophie Codegoni a metterla a proprio agio. “Sei bugiarda e maleducata. Non mi parlare e non mi guardare in faccia perchè per me non conti nulla. Neanche il buongiorno mi devi dare”, esplode la Selassiè.

“Lei utilizza tutti i mezzi per dire bugie”, ribatte la Monsè. “Come ti permetti di prendermi in giro? Non devi permetterti di prendere in giro la gente che soffre di attacchi di panico“, aggiunge ancora Lulù in preda alla rabbia. “Lulù calmati”, le dice Gianmaria Antinolfi allontanadola. “Non dire cose che potrebbero essere usate contro di te”, dice ancora Alex Belli. “Amore lo fa apposta”, cerca di calmarla Sophie Codegoni. A calmarla, poi, arrivano anche la sorella Jessica e Biagio D’Anelli che riescono a placare la rabbia della Selassiè. Cliccate qui per vedere il video della lite.

Alfonso elenca i nominati, in casa si chiedono dove sia Lulù (era sdraiata, come dice lui stesso.)

Maria, deridendola fa: “Forse ha un attacco di panico!”

Alfonso elenca i nominati, in casa si chiedono dove sia Lulù (era sdraiata, come dice lui stesso.)

Maria, deridendola fa: "Forse ha un attacco di panico!"

Jessica e Patrizia le fanno notare che è una battuta pessima, e da qui Lulù sentendola si arrabbia nuovamente.#gfvip





