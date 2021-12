Sophie Codegoni squalificata al GF Vip?/ Precedente di Clizia Incorvaia “Buscettina…”

Sophie Codegoni rischia di essere squalificata dal Grande Fratello vip 2021? Dopo Katia Ricciarelli che ha scatenato la bufera per una frase su Biagio D’Anelli, è scoppiato anche il caso Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne non va d’accordo con Maria Monsè e, dopo una discussione, nel raccontare l’accaduto agli altri concorrenti, ha pronunciato una parola che, nella quarta edizione del reality, è costata la squalifica a Clizia Incorvaia. Tutto è nato quando Maria Monsè, non volendo più dormire con Patrizia Pellegrino, ha chiesto di cambiare letto con Biagio prendendo così posto accanto a Miriana Trevisan.

Sophie Codegoni, però, si è opposta facendo notare a Maria di avere abitudini diverse e che, dormendo accanto a Miriana, si sarebbe ritrovata a restare sveglia fino alle cinque del mattino. Tra le due è nata così una discussione che ha portato Sophie all’esclamazione della parola che potrebbe costarle un provvedimento disciplinare e ad un nuovo caso che il web ha soprannominato il letto gate.

Sophie Codegoni, il precedente che le fa rischiare la squalifica al Grande Fratello Vip 2021

Nel raccontare la discussione agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, Sophie Coegoni ha detto: “Maria fa la buescittina con tutti con questo sorrisono carino” spiegando l’abitudine della Monsè di riportare a tutti l’accaduto. La frase detta dalla Codegoni ha fatto riaffiorare nella mente dei fan del Grande Fratello quanto accaduto a Clizia Incorvaia.

La fidanzata di Paolo Ciavarro, nell’edizione a cui partecipò, discutendo con Andrea Denver disse: “Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”. Come ricorda anche Novella 2000, durante la puntata, Clizia Incorvaia si scusò chiedendo di poter lasciare la casa senza conoscere ancora il provvedimento disciplinare del Grande Fratello che aveva già deciso di squalificarla. Sophie Codegoni tra i concorrenti più amati di quest’edizione, rischia la stessa punizione?

Sophie dice che Maria “fa la Buscettina con tutti”, per alcuni sarà grave per altri no amen, ma Clizia era stata squalificata per lo stesso motivo, quest’anno invece parlano di mafia come se niente fosse. #gfvip pic.twitter.com/pK5zi5qzIj — Ale 🍀✨ (@seisicura) November 30, 2021





