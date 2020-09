Salvini aggredito a Pontassieve/ 20enne di colore strappa catena rosario e camicia

Matteo Salvini è stato aggredito questa mattina nella sua seconda giornata di visita a Pontassieve (Firenze) per la campagna elettorale delle Elezioni Regionali Toscana 2020: curiosamente nella “casa” di Matteo Renzi, il nemico storico della Lega viene improvvisamente attaccato da una giovane 20enne di colore (dalle prime informazioni offerte dalla Questura sarebbe originaria del Congo). A darne notizia è stato l’ex sottosegretario Guglielmo Picchi sui social: «Salvini aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri democratici». Era stata sempre Pontassieve che per aveva fatto annullare alla Lega il pranzo inizialmente previsto per le tantissime minacce ricevute dal ristoratore: «minacce e insulti hanno costretto il ristorante che doveva ospitarci ad annullare un semplice pranzo. Roba da matti», ha spiegato la Lega sui social dopo la decisione di rinunciare al pranzo. A seguire, lo spiacevole episodio della ragazza antifascista che ha aggredito inveendo il segretario della Lega prima che le forze dell’ordine l’allontanassero.

MINACCE A SALVINI E LEGA IN ‘CASA’ DI RENZI

Come riporta La Nazione, la Questura di Firenze ha ricostruito l’intero episodio confermando l’aggressione al leader della Lega, strattonato da una giovane del Congo che gli ha strappato camicia e catenina con rosario al collo. «Persona in evidente stato di alterazione psico-fisica», è il commento della Questura che sta verificando l’identità della giovane militante. La donna era nel pubblico radunato per l’arrivo di Salvini a Pontassieve ma pare si fosse trovata per caso, di ritorno dal lavoro: a quel punto la ragazza avrebbe approfittato per avvicinarsi al leader della Lega e afferrarlo per la camicia strattonandolo. L’episodio, spiega sempre la polizia a La Nazione «sarebbe del tutto sganciato dalla manifestazione di protesta contro Salvini che pure è in corso a Pontassieve, alla quale stanno partecipando alcune decine di antagonisti». Amareggiato ma non per questo intento a interrompere la campagna elettorale, Salvini ha poi detto nel comizio di Pontassieve «Io cerco di promuovere il bello della Toscana. Mi spiace che qualcuno a sinistra sia rimasto fermo al secolo scorso e quindi che un ristorante di Pontassieve venga minacciato perché osa dare un piatto di pasta a Salvini è bizzarro, come successe a Bagno a Ripoli, come successe alla gelateria di Orbetello. Però la Toscana è altro: la Toscana è arte, è cura, è bellezza, patrimonio, artigianato, è il tempio della libertà di pensiero, è la terra di Dante e di Michelangelo, di Montanelli e della Fallacci, quindi non sono quei tre poveretti a fermare me o la Lega». Intervistato a L’Aria che Tira, proprio in collegamento da Pontassieve, il leader della Lega ha aggiunto «In Toscana sarà un voto concreto sugli ospedali, sui rifiuti, i toscani pagano la tassa più alta perché la regione non ha fatto i termovalorizzatori, sulla Firenze-Pisa-Livorno e sull’aeroporto di Firenze promesso da più di 30 anni dal Pd»,



