Salvo e Livia si lasciano? Il commissario Montalbano in crisi/ La coppia si divide?

Il commissario Montalbano rischia di perdere l’amore della sua Livia? Non è un momento facile per il commissario più famoso della televisione italiana e per la sua fidanzata storica che, pur amandosi tantissimo, sono spesso alle prese con i classici problemi di coppia. Liti e incomprensioni potrebbero allontanare definitivamente Salvo e Livia che il pubblico di Raiuno spera di vedere sempre uniti e innamorati. Nell’episodio “Le ali della sfinge” in onda oggi, lunedì 4 maggio, in prima serata su Raiuno, l’amore di Montalbano e di Livia verrà messo a dura prova. Da sempre, Salvo cerca di dividere la sfera professionale da quella privata. Quest’ultima, però, rischia di essere dimenticata dal commissario che, dedito al suo lavoro e desideroso di risolvere il prima possibile il nuovo caso, potrebbe allontanare irrimediabilmente l’amore della sua vita.

Il commissario Montalbano: amore in crisi con Livia

Cosa accadrà tra Il commissario Montalbano e la sua Livia? Già in passato, la coppia ha vissuto una piccola crisi. Liti continue, discussioni, differenza caratteriali non fanno che alimentare Salvo e Livia. Il commissario, comincia ad essere stanco delle incomprensioni con la fidanzata. Nell’episodio Le ali della sfinge, Salvo si concentra su una complessa vicenda legata ad un traffico di donne provenienti dall’Est europeo, arrivate in Italia con il sogno di un lavoro sicuro e di un futuro sereno. La voglia di scoprire la verità porta Salvo a concentrare tutte le proprie energie sul lavoro trascurando il suo rapporto con Livia già in crisi. Il rischio è quello di perdere definitivamente l’amore della sua vita. Finora, Salvo e Livia sono sempre riusciti a superare i problemi di coppia ritrovando l’amore che li ha sempre uniti. Accadrà lo stesso anche stavolta? Livia accetterà di essere messa in secondo piano da Salvo o, stavolta, deciderà di dettare le proprie condizioni all’uomo che, nonostante tutto, continua ad amare?



