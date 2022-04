Salvo Nicosia è morto/ Braccio destro di Alberta Ferretti stroncato da un infarto

Addio a Salvo Nicosia, capo della comunicazione dei brand Alberta Ferretti e Pollini. La notizia è stata confermata dal gruppo Aeffe in una nota. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, in base alle prime indiscrezioni, il 52enne sarebbe stato stroncato da un infarto improvviso.

«Prezioso e stimato professionista, Nicosia si è unito al Gruppo Aeffe nel 2019 come direttore del dipartimento celebrities operativo presso gli headquarters di Londra, per poi assumere nel 2021 il ruolo di direttore della comunicazione dei brand Alberta Ferretti e Pollini», il comunicato diramato dal gruppo Aeffe per annunciare la prematura e drammatica scomparsa di Salvo Nicosia.

SALVO NICOSIA È MORTO: AVEVA 52 ANNI

Braccio destro di Alberta Ferretti, Salvo Nicosia è stato ricordato nelle scorse ore da tantissime persone sui social network. Uno dei primi messaggi è stato quello di Ornella Nuti: “Oggi il mondo ha perso un’anima nobile e sincera”. Non poteva mancare un commosso ricordo della stilista Ferretti, che ha condiviso tante avventure al fianco del 52enne: “Sono profondamente addolorata dalla scomparsa di Salvo con cui in questi ultimi anni abbiamo condiviso tantissimi momenti importanti. Per me e per tutta la nostra azienda questa è una gravissima perdita a livello umano e professionale. In questo momento di profonda tristezza ci stringiamo tutti alla famiglia di Salvo, che porteremo sempre nel nostro cuore con immenso affetto”. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà ai familiari di Salvo Nicosia. L’ultimo post pubblicato su Instagram risale ad appena quattro giorni fa e tanti tra amici, conoscenti e fan gli stanno rendendo omaggio. Attesi aggiornamenti per quando verrà organizzato l’ultimo saluto al 52enne.

View this post on Instagram A post shared by Salvo Nicosia (@thebeardedpublicist)

