SALVO SOTTILE E SARAH VARETTO SI SEPARANO/ Matrimonio finito dopo 15 anni e 2 figli

Salvo Sottile e Sarah Varetto si separano. Ad annunciare la fine del matrimonio tra i due giornalisti è Dagospia che scrive: “una scelta dolorosa, fatta in maniera consapevole e condivisa dopo quindici anni di matrimonio e due figli” – si legge su Dagospia che poi aggiunge – “rimane un grande rapporto d’amicizia e affetto che permetterà loro di preservare la privacy della famiglia e la serenità dei figli”. L’indiscrezione risportata da Dagospia, tuttavia, non è ancora stata confermata dai diretti interessati. Sempre molto riservati e prottetivi verso i figli, Salvo Sottile e Sarah Varetto non hanno confermato ma nemmeno smentito la notizia che arriva, pochi giorni dopo la fine di un altro matrimonio illustre ovvero quello di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

SALVO SOTTIE E SARAH VARETTO SI SEPARANO: RESTA RISPETTO E AMICIZIA

Salvo Sottile e Sarah Varetto si sono conosciuti quando entrambi lavoravano a Sky e anche se inizialmente, pare che tra i due non ci fosse troppa simpatia. Quando, però, l’amore ha bussato alla porta di entrambi, i due giornalisti hanno aperto e, dopo il matrimonio, hanno formato anche una famiglia con la nascita di due splendidi figli, Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2010. Proprio i bambini sono al primo posto nella vita di entrambi e per la serenità dei figli Salvo Sottile e Sarah Varetto sono sempre stati lontani dal mondo del gossip. A fornire qualche notizia in più sulla coppia è stato Bruno Vespa in un capitolo del suo ultimo libro Donne d’Italia. Da Cleopatra a Maria Elena Boschi storia del potere femminile: “A vederli insieme, Sarah Varetto e suo marito Salvo Sottile sembrano agli antipodi: lei torinese (1972) chiarissima, lui siciliano scurissimo. Lei sorridente in video, lui privo di emozioni nel raccontare gli ammazzamenti più truci. In realtà, è più tosta lei di lui”, scrive Vespa.

