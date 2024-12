Salvo Sottile ha una nuova fidanzata dopo la separazione da Sarah Varetto?

Giornalista e conduttore televisivo dalla lunga carriera, Salvo Sottile ha vissuto una svolta significativa nella sua vita nel 2019: la separazione dall’ex moglie Sarah Varetto. Soffermandoci sulla vita privata del noto volto tv, è stato per tantissimi anni sposato con la collega giornalista: il matrimonio è stato celebrato nel 2004 e dal loro amore sono nati due figli, Giuseppe e Maya. La separazione è però arrivata nel 2019 e i loro rapporti, nonostante tutto, restano ottimi: ma da allora in poi cos’è cambiato nella vita di Salvo Sottile? C’è stato spazio per una nuova fidanzata?

Al momento il giornalista non ha fornito informazioni né tantomeno indizi, sul web e per mezzo social, che lasciano presumere un nuovo amore nella sua rinnovata quotidianità, dopo essersi messo un’importante e longeva relazione alle spalle. Lui stesso, d’altronde, è molto attento a mettere al riparo la propria sfera personale e sentimentale dalle ingerenze del gossip, avendo un carattere molto riservato e poco incline alle confidenze pubbliche.

Salvo Sottile e i rumors su Lucia Borgonzoni: la smentita e il nuovo gossip

Tuttavia, da ormai quasi un anno, si vocifera che nella vita privata di Salvo Sottile ci sia spazio per una persona molto speciale e non così sconosciuta: Lucia Borgonzoni. Un gossip, quello che coinvolge il giornalista e la sottosegretaria alla Cultura del governo Meloni, che circola ormai da un anno e che era già stato prontamente smentito dallo stesso Sottile in un’intervista a Il Messaggero, parlando sì di una loro conoscenza ma nei limiti dell’amicizia: “È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene”.

A inizio anno si sono però riaccesi i riflettori del gossip su di loro, attraverso alcune immagini pubblicate dal settimanale Diva e Donna. Nelle foto i due vengono immortalati insieme, tra una passeggiata al parco ed un giro in moto, condividendo momenti di vita quotidiana in totale spensieratezza. Entrambi non si sono mai realmente sbilanciati e, dopo quel gossip, non hanno mai realmente affrontato l’argomento: a prescindere dalla natura del loro rapporto, ad unirli è sicuramente una grande amicizia.