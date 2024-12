Salvo Sottile, chi è e carriera tra giornalismo e televisione

Giornalista e conduttore con una lunghissima carriera alle spalle, Salvo Sottile ha iniziato a lavorare da giovanissimo, da adolescente, imboccando sin dal subito la strada dell’informazione. Originario di Palermo e classe 1973, a 16 anni collabora per La Sicilia e viene successivamente notato da Enrico Mentana: arriva il passaggio in Fininvest nel 1992, diventando corrispondente da Palermo per il TG5. Oltre all’informazione televisiva, inizia a collaborare anche per settimanali e quotidiani come Epoca, Il Tempo e Panorama.

Salvo Sottile: "Da bambino venivo bullizzato"/ "Ho incontrato oggi quei ragazzi ed erano in soggezione"

Il passaggio da Mediaset a Sky avviene nel 2003, anno in cui lascia il TG5 dopo 11 lunghi anni e viene arruolato a SkyTg24, per poi fare ritorno al TG5 nel 2005. Importanti anche le esperienze alla conduzione tv: su Rete4 debutta nel 2010 con Quarto Grado e nel 2012 su Canale 5 con Quinta colonna. In Rai, invece, ha co-condotto Estate in diretta con Eleonora Daniele nel 2015 e Domenica in con Paola Perego nello stesso anno, passando poi a Mi manda Raitre nel 2016. Più di recente, tra il 2020 e il 2023, è stato al timone de I fatti vostri con Anna Falchi.

Salvo Sottile, chi sono i genitori Giuseppe e Rossella/ "Il giornalismo mi allontanava da mio padre"

Sarah Varetto, ex moglie di Salvo Sottile: “Siamo in ottimi rapporti“

Per quanto riguarda la vita privata, Salvo Sottile ha avuto una lunga relazione con l’ex moglie Sarah Varetto, anche lei di professione giornalista: la coppia è convolata a nozze nel 2004 e dal loro matrimonio sono nati due figli, Giuseppe e Maya. La coppia si è separata nel 2019 ma, nonostante la fine della storia, hanno sempre conservato un buon rapporto anche e soprattutto per il bene dei figli.

In un’intervista rilasciata nello studio di Oggi è un altro giorno nel settembre 2024, il giornalista aveva così parlato dell’ex moglie: “Siamo in ottimi rapporti. Le storie finiscono però se c’è un rapporto costruttivo tra persone intelligenti si va avanti in maniera pacifica anche per il bene dei figli“.

Salvo Sottile, Lucia Borgonzoni è la nuova compagna?/ "E' una persona alla quale voglio molto bene"