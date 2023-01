Salvo Sottile rimasto chiuso in ascensore/ In ritardo di un’ora a I Fatti Vostri

Curioso episodio avvenuto stamane per la consueta diretta del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. La puntata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, è partita senza Salvo Sottile. Dopo l’iniziale sigla musicale cantata dal maestro Palatresi e da Emanuela Orlandi, è entrata in studio solo Anna Falchi senza il consueto accompagnamento del suo partner: cosa è accaduto? A sollevare il quesito ci ha pensato il professor Broccolo, che rivolgendo precisa domanda alla conduttrice ha ottenuto come risposta: “Salvo adesso arriverà, dovrebbe volare, ha avuto un piccolo contrattempo”.

Fioretta Mari: "Fui violentata da bambina da un 60enne"/ "Mi salvò un altro bimbo…"

I Fatti Vostri sono quindi iniziati regolarmente senza Salvo Sottile, anche se con una scaletta un po’ rivista rispetto al solito. E’ infatti saltata la prima “storia”, mentre l’oroscopo di Paolo Fox si è svolto regolarmente. Il tutto è proseguito in maniera un po’ diversa rispetto al solito fino alle ore 12:00 circa, quando Salvo Sottile è entrato finalmente in studio per svelare l’arcano: sapete cosa è successo? Il conduttore è rimasto chiuso in un’ascensore: “Comitato io ho fatto tardi sa perchè? – le parole dello stesso presentatore – sono rimasto bloccato in ascensore, ero tentato.. avevo un libro volevo rimanere lì tutta la giornata, poi mi sono detto… l’amore per la piazza, i miei colleghi e il comitato, ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi e mi hanno liberato finalmente”.

LEGGI ANCHE:

Natasha Stefanenko/ "Sempre lavorato, ho insegnato a mia figlia il valore delle cose"Anna Melato, chi è/ Il rapporto con la sorella Mariangela, l'ex marito e i figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA