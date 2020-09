Salvo Veneziano/ Ancora contro Elisa De Panicis “Ho subito la morale, ed invece…”

Salvatore Veneziano, noto con il soprannome di Salvo, è stato uno dei concorrenti più discussi della prima edizione del padre di tutti i reality: il Grande Fratello. Il pizzaiolo siracusano entrato nella casa del GF come semplice sconosciuto, ha conquistato il pubblico per la sua simpatia a conclusione dell’esperienza televisiva ha sfruttato al massimo la notorietà acquisita, diventando un imprenditore nel settore della ristorazione, tanto da contare all’attivo una quindicina di pizzerie. Questa sera sarà tra i protagonisti della reunion che avverrà a Live Non è la d’Urso. Negli anni Salvo non ha mai mollato il mondo dello spettacolo continuando a partecipare a molti salotti televisivi, primo fra tutti quello di Barbara d’Urso, ma anche ad altri programmi come Ciao Darwin e Buona Domenica. La vera svolta è avvenuta lo scorso anno, quando Salvo ha deciso di partecipare come concorrente vip all’edizione del Grande Fratello dedicata ai personaggi noti del mondo dello spettacolo. Nella stessa edizione Veneziano ha avuto modo di incontrare altri ex concorrenti delle precedenti edizioni del Grande Fratello, tra cui Pasquale Laricchia, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese.

Purtroppo questa sua seconda partecipazione non è stata proficua e duratura come la precedente, infatti è stato eliminato dalla casa più spiata d’Italia, appena dopo qualche settimana, a fronte di alcune frasi poco piacevoli rivolte alla concorrente spagnola Elisa de Panicis.

SALVO VENEZIANO, LA SUA OPINIONE SU ELISA DE PANICIS DOPO VENEZIA 77

Proprio questo increscioso episodio è stato al centro dell’attenzione mediatica, suscitando non poco polemiche, soprattutto perché l’accusa verso Salvo Veneziano era quella di aver pronunciato delle battute sessiste che non erano assolutamente state colte di buon grado dal pubblico, dalla redazione e dagli autori del programma. A tal proposito Salvo è intervenuto proprio di recente ricalcando lo stesso concetto dopo il bacio saffico che Elisa De Panicis si è scambiata sul Red Carpet a Venezia 77 con l’ex gieffina Mila Suarez: “Tanto per ricordare… Suo padre cosa penserà dopo questo scatto fatto ieri a Venezia???? Non è il bacio tra due donne che crea indignazione, ma apparire a tutti i costi… E soprattutto la morale che mi sono dovuto subire…”, ha commentato sulla sua pagina Instagram.

Nonostante la notorietà la vita privata di Salvo non ha subito grandi contraccolpi, nonostante un primo allontanamento dalla moglie, Giusy Merendino, dovuto al successo di lui. Salvo ha poi riconquistato la moglie, con cui ha avuto due figli, e il loro legame perdura tutt’oggi. Di recente, al centro dell’attenzione dei media, Salvo ci è finito a fronte di un annuncio postato direttamente sui suoi canali social, relativamente alla ricerca di un pizzaiolo per una delle sue pizzerie. La polemica è scaturita dall’indicazione, fin troppo puntuale dell’ex concorrente del GF, delle ore di lavoro e della retribuzione prevista per la posizione ricercata. La somma proposta come compenso è stata ritenuta poco congrua al ruolo richiesto. Alla polemica, Salvo, ha voluto rispondere direttamente e, oltre a precisare il suo completo disappunto – con toni coloriti e accesi – ha anche chiarito che i suoi dipendenti lo considerano come un bravo datore di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA