Salvo Veneziano attacca Elisa De Panicis nuda su Instagram/ “Papà non è sconvolto?”

Pubblicità

Salvo Veneziano si scaglia duramente contro Elisa De Panicis dopo aver visto un video in cui l’ex gieffina si mostra ai fans nuda mentre è in una vasca da bagno. Salvo che è stato squalificato all’inizio del Grande Fratello Vip 2020 per alcune frasi rivolte alla De Panicis di cui si è assunto la responsabilità, punta il dito contro Elisa non per la squalifica dal reality, ma per alcune frasi dette dall’influencer in altre trasmissioni. Elisa e Salvo, infatti, dopo il Grande Fratello Vip 2020 si sono ritrovati in alcuni salotti televisivi dove la De Panicis avrebbe fatto la morale a Veneziano che, con le sue affermazioni, avrebbe sconvolto il padre e i nipotini che, in quel momento, la guardavano. “Mi parla del suo povero padre di 70 anni e addirittura dei suoi nipoti, che potevano rimaneee sconvolti delle mie parole. Ok va bene. Ma la mia domanda è una: ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti quando guardando il tuo profilo Instagram?”, scrive Salvo nel suo lungo post.

Pubblicità

SALVO VENEZIANO CONTRO ELISA DE PANICIS: “IL PUDORE NON ESISTE PIU’?

L’amaro sfogo di Salvo Veneziano continua e l’ex gieffino ci va giù pesante nei confronti di Elisa De Panicis che, sui social, continua a mostrarsi in tutta la sua bellezza. “Ma la mia domanda è: ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti che dentro la casa del Grande Fratello Vip eri con il seno di fuori in prima serata? Ma la mia c**zo di domanda: il pudore non esiste più? Naturalmente tutto ciò non giustifica le mie parole. Tutto il resto è iperbole”, scrive ancora l’ex gieffino. Salvo, poi, ricorda di essere stato massacrato pubblicamente per le frasi rivolte alla De Panicis ribadendo come, nella storia in cui è stato coinvolto, siano stati tuttelati tutti tranne la sua persona. “Fortunatamente ho una famiglia stupenda e un avvocato con le palle”, conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA