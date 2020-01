Salvo Veneziano, Cristina Plevani dubbiosa/ “Pensa ai followers” (Grande Fratello)

Cristina Plevani non sembra aver preso proprio a genio la partecipazione al Grande Fratello Vip 4, reality show iniziato ieri, di Salvo Veneziano. I due sono stati storici concorrenti della prima edizione del Gf, quella del 2000 vinta proprio dalla Plevani, e pare che in passato siano stati anche buoni amici. Peccato però che la trionfatrice del primo storico Gf abbia scritto alcune cose su Twitter che stanno facendo un po’ storcere il naso ai fan del famoso “pizzaiolo”. “lo conosco dai social perché non ci vediamo mai”, scrive sul noto social network la Plevani, rispondendo a chi le domanda del suo rapporto con il biondo ossigenato. Per poi aggiungere: “Salvo non cambierà mai, pensa ai followers di instagram, a quanto potranno aumentare per poi guadagnare”. A quel punto un utente le fa notare i problemi economici affrontati in passato da Salvo, e superati egregiamente, visto che nel giro di poco tempo il concorrente del Gf Vip era riuscito ad aprire una serie diverse di pizzerie, realizzando quello che era un suo sogno.

SALVO VENEZIANO, CRISTINA PLEVANI: “PARLA SEMPRE E SOLO DI SOLDI”

“Quello che gli rimprovero sempre – aggiunge la Plevani – é che parla sempre e solo di soldi. C’è modo e modo. Poi ovvio che si vada li per un ritorno di immagine”. Salvo, volente o nolente, è stato uno dei concorrenti più amati del ventennale reality show di casa Mediaset, e probabilmente il pubblico ha apprezzato una sua grande qualità, quella di essere rimasto una persona “normale”, probabilmente conscio dei suoi limiti, e quindi capace di sfruttare al meglio il successo avuto senza montarsi fin troppo la testa. Il pubblico di casa considera Salvo Veneziano “uno di loro”, ed è per questo che sembra esservi così grande empatia fra lo stesso e i telespettatori. Ricordiamo che nella prima storica edizione il pizzaiolo giunse secondo assoluto proprio dietro alla Plevani, ma chissà che non possa rifarsi in questa nuova edizione.

