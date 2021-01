Salvo Veneziano “Giulia Salemi? In ogni reality trova l’amore…”/ Il padre di Pierpaolo mette un like e…

L’ex gieffino Salvo Veneziano, nelle passate ore è intervenuto attraverso la sua pagina Instagram per manifestare i propri dubbi sull’attuale edizione del Grande Fratello Vip ed alcuni suoi protagonisti. Tra i Vipponi più chiacchierati del momento, ci sono sicuramente Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi per via della loro liaison nata proprio nella Casa più spiata di Cinecittà. I due ragazzi, dopo un lento avvicinamento e nonostante gli iniziali freni hanno abbassato le rispettive difese lasciandosi andare sempre di più e dando fiducia ad un sentimento che starebbe nascendo. Salvo, tuttavia, è tra coloro che non è riuscito a nascondere i propri dubbi rispetto alla veridicità della storia tra l’influencer e l’ex Velino. A tal proposito l’ex gieffino ha pubblicato nelle passate ore un video sul suo profilo Instagram relativo alla partecipazione della Salemi (come guest star) ad un altro reality andato in onda su MTV nel 2016, Supershore. In quella occasione la Salemi ebbe un flirt con uno dei concorrenti, Abraham Garcia.

Il video postato da Salvo Veneziano, ovviamente, aveva un intento provocatorio e nella didascalia che accompagna il filmato postato sul suo profilo Instagram ha commentato: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…”. L’ex gieffino aveva anche aggiunto (frase riportata da IsaeChia.it ma a quanto pare cancellata in un secondo momento): “Video vietato ai minori di 18 anni… Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore”. Un commento sarcastico che è passato quasi in secondo piano rispetto ad un like prontamente ripreso da molti sui social, ovvero quello del signor Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, il quale sembrerebbe aver sposato le parole di Salvo.

SALVO VENEZIANO, I DUBBI SU GIULIA SALEMI E DAYANE MELLO

Il post Instagram di Salvo Veneziano su Giulia Salemi non è certamente passato inosservato tanto che, poche ore dopo, l’ex gieffino ha voluto fare delle precisazioni in merito postando uno dei numerosi articoli pubblicati sul tema e commentando: “Penso di essere stato molto chiaro… Punto primo io non ho minimamente attaccato la Giulia … Punto due quale insinuazioni sono? Ho semplicemente detto che la Salemi trova l’amore sempre dentro i reality… Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente???? Mha…”. A finire al centro delle critiche sollevate da Salvo Veneziano – seppur indirettamente – è stata anche un’altra Vippona dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Dayane Mello. Questa volta Veneziano ha voluto porre l’accento sui follower della modella brasiliana, stranamente lievitati da un giorno ad un altro ed ha anche questa volta ha fatto spazio a delle insinuazioni, scrivendo nella didascalia che accompagna il carosello di foto: “Per un pugno di followers. Quella che si dice esser: crescita naturale”. Salvo ha quindi evidenziato come l’account Instagram della Mello sarebbe passato da poco più di 5000 follower collezionati in un giorno a ben oltre 38 mila il giorno successivo. “Senza vergogna (robot)”, ha aggiunto Salvo, ringraziando per la “soffiata” l’amico Stefano Bettarini, anche lui particolarmente critico nei confronti del reality e dei suoi protagonisti.

