Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, baci hot nel tugurio/ Lui mette la mano lì…

Sono aperte le scommesse su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, quanto ci metteranno prima di diventare sempre più intimi? I fan del Grande Fratello Vip 2020 sognano già una capanna e mentre la madre di lui, la signora Margherita, e l’altro suo figlio, non apprezzano questo momento di sbandamento del figlio tanto da invitarlo a pensare al gioco e ai fan dei Gregoralli in fuga, lui si ritrova nel tugurio con Giulia Salemi e scoppia la passione. E’ vero, non è ancora scoppiata la passione vera e propria ma sicuramente Pierpaolo Pretelli non si sta trattenendo e dopo aver passato mezz’ora a baciarla in piscina, in tugurio sembra pronto ad andare oltre. I due si sono ritrovati a letto insieme la scorsa notte e non si sono tirati indietro quando è stato il momento delle coccole.

Scoppia la passione tra Piepaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020? La regia censura e…

In particolare, ci sono già dei video in rete che ritraggono i due questa notte alle prese con coccole e baci fino a che in momento, Pierpaolo Pretelli ha deciso di spingersi un po’ oltre, almeno da quello che si evince dal video. L’ex velino muove le mani e si sposta sul corpo della sua Salemi (alcuni pensano addirittura alle sue parti intime) e i pettegolezzi tra il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 peggiorano quando la regia arriva in loro soccorso censurando la scena e tagliando subito passando sulla camera da letto dei ragazzi che si trovano in casa. Anche al loro risveglio i due si sono ritrovati avvinghiati e contenti ma adesso tutti si aspettano che uno dei due possa raccontare quanto successo questa notte rilasciando i dettagli che non abbiamo potuto vedere.

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XOXO – News&Gossip (@xoxo_socialgossip)





© RIPRODUZIONE RISERVATA